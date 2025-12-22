VIDEO | Niño baja a hacer pipí y al terminar ve morir a sus padres aplastados contra un tráiler

Una tragedia marcó la temporada navideña en el Valle del Cauca tras un accidente vial ocurrido en la carretera Buga–Buenaventura, donde un tráiler embistió a un automóvil en el que viajaba una familia que se encontraba detenida por un embotellamiento.

El hecho ocurrió cuando la familia se dirigía hacia la costa para pasar las fiestas de fin de año. De acuerdo con los primeros reportes, la congestión vehicular obligó a detener la marcha y, en ese momento, los padres permitieron que uno de sus hijos descendiera del vehículo para orinar a un costado de la vía.

EL IMPACTO QUE CAMBIÓ TODO EN SEGUNDOS

Minutos después, un camión de carga pesada impactó de manera violenta el automóvil donde permanecían los padres junto a otro menor. El choque fue devastador y provocó la muerte inmediata de ambos adultos, mientras que el niño que había bajado del vehículo resultó ileso y presenció la tragedia a pocos metros.

El otro menor que viajaba en el automóvil fue rescatado con vida entre los restos del vehículo, en medio de escenas de angustia y desesperación.

QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS

Las autoridades identificaron a las personas fallecidas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja de esposos ampliamente conocida en el sector de Bellavista. Ambos eran propietarios del granero "Judas", un negocio tradicional del barrio que durante años fue punto de encuentro para la comunidad.

Vecinos y amigos los recuerdan como personas trabajadoras, cercanas y comprometidas con su entorno, por lo que la noticia causó una profunda conmoción en la zona.

EL VIDEO QUE CAUSÓ IMPACTO NACIONAL

El caso tomó mayor relevancia luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que se observa a los padres despidiéndose del hijo que acababa de descender del automóvil, segundos antes del impacto. Las imágenes han generado una fuerte reacción entre los usuarios por la crudeza del momento.

En otro material audiovisual difundido en plataformas digitales se aprecia el caos posterior al choque, con gritos del menor que estaba fuera del vehículo y llamados desesperados de testigos que pedían ayuda al ver el auto completamente destruido.

Qué tragedia en Colombia.



Una familia quedó varada en una carretera. Uno de los niños bajó a orinar. Pero, instantes después, un camión embistió el automóvil, causando dos muertos, los padres del niño que se salvó por no estar en el vehículopic.twitter.com/iO4SIhAPLG — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 23, 2025

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial, especialmente durante la temporada decembrina, cuando el flujo de vehículos aumenta de manera considerable.

En Bellavista, el recuerdo de Diego Fernando Suárez, Lina Marcela Díaz y su granero permanece vivo a través de mensajes de solidaridad, mientras en redes sociales se multiplican los llamados a extremar precauciones en carretera para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.