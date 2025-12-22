Estos son los videojuegos más esperados para el 2026

Tras un 2025 que dejó el listón muy alto, la industria de los videojuegos se prepara para un 2026 cargado de lanzamientos que prometen marcar época. Nuevas franquicias, regresos muy esperados y producciones con ambiciones técnicas enormes forman parte del panorama que entusiasma a millones de jugadores en todo el mundo.

Acción, terror, velocidad y mundos abiertos serán protagonistas durante los próximos meses. A continuación, te presentamos algunos de los títulos más esperados de 2026 y las razones por las que ya generan tanta expectativa.

LOS VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS DEL 2026

Phantom blade zero

Uno de los proyectos que más miradas ha atraído es Phantom Blade Zero, desarrollado por el estudio chino S-Game. El título llegará el 9 de septiembre a PC y PlayStation 5 y apuesta por una propuesta de acción rápida, alejada del ritmo pausado de los soulslike.

Inspirado en sagas como Devil May Cry y Ninja Gaiden, el juego ofrece combates ágiles, técnicas espectaculares y un sistema de progresión con tintes de rol. A nivel visual, destaca por su estética que mezcla fantasía oscura, wuxia y elementos steampunk y ciberpunk, todo impulsado por Unreal Engine 5.

Resident Evil 9 requiem

Capcom vuelve a apostar por su franquicia más emblemática con Resident Evil 9: Requiem, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de febrero. El juego llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Esta entrega contará con dos protagonistas jugables, Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft, cada uno con un enfoque distinto. Mientras Leon ofrece una experiencia más orientada a la acción, Grace representa el lado más vulnerable del survival horror, recordando el tono de Resident Evil 7. Esta dualidad promete variedad y tensión constante.

Forza horizon 6

La saga de conducción de Microsoft continúa su recorrido por el mundo y en 2026 hará escala en Japón. Forza Horizon 6 mantendrá su estilo accesible, pero con escenarios inspirados en ciudades y paisajes rurales del país asiático.

El juego conservará su mundo abierto y el ambiente de festival automovilístico, además de incorporar cambios de estaciones que modificarán tanto la estética como la jugabilidad. Aunque aún no tiene fecha exacta, su llegada a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S es una de las más esperadas por los fans de la velocidad.

Marvel´s Wolverine

Insomniac Games cambia de tono con Marvel´s Wolverine, un exclusivo de PlayStation 5 previsto para otoño de 2026. A diferencia de los juegos de Spider-Man, esta aventura será más lineal y mucho más cruda.

El título promete combates intensos, una narrativa más oscura y la aparición de otros personajes del universo X-Men. Aunque comparte universo con otros juegos de Marvel del estudio, no será necesario haberlos jugado para entender la historia de Logan.

Grand Theft Auto vi

En el primer lugar no hay sorpresa. Grand Theft Auto VI es, sin duda, el videojuego más esperado de 2026. Rockstar Games fijó su lanzamiento para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Tras el éxito de Red Dead Redemption 2, el estudio regresa a su saga más famosa con un mundo abierto que promete un nivel de detalle sin precedentes. La historia apostará por un tono más maduro, sin perder la sátira y el caos característicos de la franquicia. Todo apunta a que GTA VI será uno de los lanzamientos más importantes en la historia del medio.

UN AÑO QUE PROMETE MARCAR A LA INDUSTRIA

El 2026 se perfila como un año clave para los videojuegos, con propuestas que buscan innovar, emocionar y elevar el estándar técnico. Desde experiencias narrativas intensas hasta mundos abiertos llenos de posibilidades, los próximos lanzamientos confirman que la industria sigue en constante evolución.

Para los jugadores, la cuenta regresiva ya comenzó.