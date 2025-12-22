Zootopia 2 provoca duda en china por comercialización ilegal de serpientes azules

El estreno de Zootopia 2 no solo ha sido un éxito rotundo en taquilla, también ha desatado una controversia inesperada en China. Mientras la película conquista a millones de espectadores, autoridades, expertos y usuarios en redes sociales observan con preocupación un fenómeno paralelo: el aumento en la venta ilegal de serpientes azules inspiradas en uno de los nuevos personajes del filme.

ÉXITO MUNDIAL CON IMPACTO INESPERADO

La segunda entrega de Zootopia llegó a los cines con cifras récord. Tan solo en su primer fin de semana, la cinta recaudó más de 272 millones de dólares, convirtiéndose en el estreno animado extranjero más exitoso en la historia de China.

El entusiasmo ha sido tal que incluso se han organizado funciones especiales para mascotas. Sin embargo, el impacto cultural de la película ha ido más allá de las salas de cine y ha comenzado a reflejarse en prácticas preocupantes fuera de la pantalla.

GARY DE´SNAKE, EL PERSONAJE QUE DESATÓ LA TENDENCIA

Uno de los personajes que más atención ha generado es Gary De´Snake, una simpática serpiente azul que rápidamente se ganó el cariño del público. Dentro de la historia, Gary busca reivindicar la imagen de su familia y de los reptiles en general, acompañado por Judy Hopps y Nick Wilde.

El diseño del personaje estaría inspirado en una serpiente real del sudeste asiático, lo que habría despertado el interés de algunos espectadores por adquirir animales similares en la vida real.

AUMENTAN BÚSQUEDAS Y VENTAS DE SERPIENTES AZULES

De acuerdo con reportes de medios internacionales, tras el estreno de la película se registró un aumento significativo en las búsquedas y el precio de la víbora de fosa indonesia, conocida localmente como víbora de bambú de isla.

En plataformas de comercio electrónico chinas, los precios de estos ejemplares oscilan entre varios cientos y miles de yuanes. Algunos anuncios describen a los animales simplemente como "pequeña serpiente azul al estilo Gary", lo que refuerza su vínculo con el personaje animado.

PLATAFORMAS DIGITALES BAJO LA LUPA

Usuarios han denunciado la presencia de ofertas de estas serpientes en sitios de compraventa de segunda mano como Xianyu, así como en redes sociales populares como Douyin y Xiaohongshu. En uno de los primeros casos reportados, una denuncia fue rechazada por supuesta falta de pruebas, lo que permitió que más anuncios similares aparecieran después.

Este patrón ha encendido alertas entre especialistas en protección animal y autoridades sanitarias, quienes advierten que la comercialización de animales vivos está regulada y, en muchos casos, prohibida.

RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Expertos señalan que, aunque la mordedura de esta especie no suele ser mortal, puede causar daños graves en el tejido si no se recibe atención médica inmediata. Además, la tenencia irresponsable de reptiles exóticos representa un riesgo tanto para los dueños como para la población en general.

También existe preocupación por el impacto ambiental, ya que la captura y venta ilegal de estas serpientes puede afectar gravemente a las poblaciones silvestres.

UN DEBATE QUE LLEGÓ A LA PRENSA NACIONAL

La situación ya ha sido abordada por medios estatales y nacionales en China, donde se discute la responsabilidad de las plataformas digitales, la falta de control en la venta de animales y el efecto que productos culturales populares pueden tener en el comportamiento del público.

Mientras Zootopia 2 sigue acumulando éxito en taquilla, el caso de las serpientes azules abre un debate más amplio sobre la influencia del cine, la protección de la fauna y los límites del comercio digital.