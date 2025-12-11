Adultos acuden a CIFA por ansiedad, depresión y desorientación familiar

Durante noviembre y lo que va de este mes se ha registrado un incremento de atenciones a personas adultas por parte del Centro de Integración para la Familia y el Adolescente (CIFA) de Ciudad Obregón, siendo la principal causa la desorientación familiar, seguida por la ansiedad y la depresión.

El director, Armando Meza, dio a conocer que se han brindado 600 consultas respecto a la desorientación familiar, seguido por 400 casos relacionados a la ansiedad y 300 por depresión.

Entre las causas principales se encuentra la presión que sienten los padres de familia al no tener sustento económico para cumplir con los regalos para sus familias y la incertidumbre de qué hacer para conciliar problemáticas o divisiones familiares.

“Es producto del cómo hacerle para regalar si no hay suficiente sustento económico para dar esos presentes que exige el tiempo y que, de algún modo, los tiene que dar la persona. Esto es en cuanto a cómo lograr hacer felices a los demás, pero, además, las personas piensan en que tienen que estar felices por ser Navidad, por lo que piensan en cómo hacerle para estar en ese estado de ánimo”, comentó.

Armando Meza explicó que en esta temporada algunas personas sienten la necesidad de ser felices y hacer felices a otros por obligación, lo que los lleva a la ansiedad y puede derivar en depresión.

“Las personas también pueden tener ansiedad por no haber resuelto rápido problemas que se suscitan en estas fechas donde las personas tienen que estar acompañadas. Viven la sensación de pérdida de la posibilidad de ser felices por no contar con recursos suficientes incluso, porque familiarmente no están en unidad o porque los hijos tienen planes diferentes”, comentó.

Recordó que en CIFA se cuenta con psicólogos que se encargan de atender estos casos e invitó a la ciudadanía a no tener miedo de reconocer que necesitan ayuda y acudir.

CIFA operará con normalidad hasta el día 19 de diciembre, posteriormente se dejará guardia de psicólogos del día 22 al fin de año.