  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Rinde protesta nueva dirección de la Unison Cajeme

El Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud dijo que su plan de trabajo por los próximos cinco años va enfocado al fortalecimiento universitario

Dic. 11, 2025
Los alumnos y docentes eligieron en una consulta al nuevo Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud
Los alumnos y docentes eligieron en una consulta al nuevo Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud

Un plan de trabajo enfocado al fortalecimiento integral de los estudiantes, el mejoramiento del profesorado, ampliación de infraestructura y programas académicos, presentó a la comunidad universitaria Mario Hiram Uriarte Montoya, quien rindió protesta como el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud por el periodo 2025-2030 de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme.

El académico dijo que su plan está enfocado a fortalecer a los estudiantes y docentes a través de esfuerzos, como movilidad, mejoramiento de infraestructura, capacitación, entre otros.

"Se presentó durante la campaña de un servidor todo un plan de trabajo en el que se contemplan diferentes objetivos y metas que están distribuidas en diferentes ejes, enfocadas hacia el fortalecimiento integral de los estudiantes, es decir que participen en programas de movilidad, veranos de investigación, mejoramiento de infraestructura, equipamiento de laboratorios tanto de docencia como de investigación, también hay metas en relación al mejoramiento del profesorado, mayor capacitación, uso de Inteligencia Artificial y simuladores clínicos que son las tendencias en estas áreas".

imagen-cuerpo

Retos y logros del periodo anterior en Unison Cajeme

Resaltó que la ampliación de la infraestructura ya se está dando con la construcción del nuevo edificio y analizará con rectoría la posibilidad de nuevos programas académicos.

En el marco de la entrega-recepción, el jefe saliente del departamento, Joel Arias Martínez, señaló que durante su periodo al frente del Campus Cajeme de la Unison enfrentó retos como la pandemia del Covid-19, así como cambios a la ley universitaria, mejoras en infraestructura e incrementos en la matrícula estudiantil, lo cual lograron sacar adelante.

imagen-cuerpo

 

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Pide Claudio Cruz no tirar balas al aire en fiestas navideñas
Ciudad Obregón

Pide Claudio Cruz no tirar balas al aire en fiestas navideñas

Diciembre 11, 2025

El secretario de Seguridad Pública invitó a la ciudadanía a hacer conciencia sobre los riesgos

Esperan afluencia de más de 50 mil personas por Día de la Virgen en Cajeme
Ciudad Obregón

Esperan afluencia de más de 50 mil personas por Día de la Virgen en Cajeme

Diciembre 11, 2025

Habrá 22 puntos de auxilio para quienes peregrinen hacia el cerro de la Morenita del Tepeyac

Llaman a cajemenses a renovar credencial de elector
Ciudad Obregón

Llaman a cajemenses a renovar credencial de elector

Diciembre 10, 2025

En Cajeme, más de 13 mil plásticos perderán vigencia el 1 de enero; ya está vigente el Sistema de Citas: Cruz