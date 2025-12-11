Rinde protesta nueva dirección de la Unison Cajeme

Un plan de trabajo enfocado al fortalecimiento integral de los estudiantes, el mejoramiento del profesorado, ampliación de infraestructura y programas académicos, presentó a la comunidad universitaria Mario Hiram Uriarte Montoya, quien rindió protesta como el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud por el periodo 2025-2030 de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme.

El académico dijo que su plan está enfocado a fortalecer a los estudiantes y docentes a través de esfuerzos, como movilidad, mejoramiento de infraestructura, capacitación, entre otros.

"Se presentó durante la campaña de un servidor todo un plan de trabajo en el que se contemplan diferentes objetivos y metas que están distribuidas en diferentes ejes, enfocadas hacia el fortalecimiento integral de los estudiantes, es decir que participen en programas de movilidad, veranos de investigación, mejoramiento de infraestructura, equipamiento de laboratorios tanto de docencia como de investigación, también hay metas en relación al mejoramiento del profesorado, mayor capacitación, uso de Inteligencia Artificial y simuladores clínicos que son las tendencias en estas áreas".

Retos y logros del periodo anterior en Unison Cajeme

Resaltó que la ampliación de la infraestructura ya se está dando con la construcción del nuevo edificio y analizará con rectoría la posibilidad de nuevos programas académicos.

En el marco de la entrega-recepción, el jefe saliente del departamento, Joel Arias Martínez, señaló que durante su periodo al frente del Campus Cajeme de la Unison enfrentó retos como la pandemia del Covid-19, así como cambios a la ley universitaria, mejoras en infraestructura e incrementos en la matrícula estudiantil, lo cual lograron sacar adelante.