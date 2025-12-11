Esperan afluencia de más de 50 mil personas por Día de la Virgen en Cajeme

Entre la tradicional procesión que se hará este 11 de diciembre en la zona urbana del municipio y la peregrinación hacia el cerro de la Virgen de Guadalupe el día 12, Protección Civil Municipal y Seguridad Pública prevén que habrá una afluencia de más de 50 mil personas en Cajeme, por lo que se implementó un operativo especial que contempla 22 puntos de auxilio para las personas que así no requieran.

Claudio Cruz Hernández, secretario de Seguridad Pública Municipal informó que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes participan en estas actividades, se instalaron puntos de vigilancia y auxilio, tanto en la carretera México 15 como en el área del cerro, dando cobertura a todo el trayecto que tradicionalmente toman los devotos a la Morenita del Tepeyac el 12 de diciembre.

En el operativo participan de manera coordinada Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja, Guardia Nacional, Policía Estatal, Bomberos, AMIC y C5.

La dependencia en mención desplegó 131 elementos y 36 unidades para fortalecer la vigilancia durante estas festividades, mientras que Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja sumarán 124 elementos y 17 unidades, distribuidos estratégicamente para atender cualquier emergencia.

Al respecto, Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, detalló que desde días previos se realizaron inspecciones en el cerro para garantizar condiciones seguras. También precisó que habrá una supervisión permanente de los puestos instalados al pie del cerro de la Virgen por parte de personal.

El operativo inició ayer y permanecerá activo hasta la noche de este 12 de diciembre, cuando concluyan las actividades religiosas y disminuya el flujo de visitantes.