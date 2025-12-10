Coloca SNE a 133 personas en puestos de trabajo

Durante el mes de noviembre del presente año, el Servicio Nacional de Empleo en el municipio de Cajeme logró colocar a 133 personas en algún puesto de trabajo, ya sea en empresas o instituciones de la localidad, informó Jackeline Payán Barba.

La titular de la oficina del SNE en Ciudad Obregón reveló que este número se deriva de los 402 ciudadanos atendidos durante el pasado mes, directamente en las oficinas de la dependencia; asimismo se llevó a cabo la Cuarta Feria de Empleo en la que se registró la asistencia de 370 buscadores de empleo.

Mencionó que también se tuvieron reclutamiento, de algunas empresas, como son Caprepa, hotel Qualitty inn, Infemov, Shield, Calzzapato, y en la oficina se impartió el taller para buscadores de empleo, al que acudieron 36 personas.

Cada mes en la oficina se tiene atención en bolsa de trabajo, reclutamientos con empresas, talleres para buscadores de empleo y talleres en las universidades; acuden a todas las jornadas de bienestar, y jornadas que se les invita para la atención de la ciudadanía en las distintas colonias, comentó.

SALDRÁN DE VACACIONES

Hizo saber, asimismo, que el personal de la oficina a su cargo tendrá un periodo de asueto por temporada navideña; "el periodo vacacional inicia el día 18 de diciembre y nos reincorporamos el 5 de enero", agregó.