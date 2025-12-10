  • 24° C
Ciudad Obregón

Coloca SNE a 133 personas en puestos de trabajo

Durante noviembre de 2025 se atendió a 402 buscadores de empleos; tomarán vacaciones por temporada navideña: Jackeline Payán

Dic. 10, 2025
Coloca SNE a 133 personas en puestos de trabajo

Durante el mes de noviembre del presente año, el Servicio Nacional de Empleo en el municipio de Cajeme logró colocar a 133 personas en algún puesto de trabajo, ya sea en empresas o instituciones de la localidad, informó Jackeline Payán Barba.

La titular de la oficina del SNE en Ciudad Obregón reveló que este número se deriva de los 402 ciudadanos atendidos durante el pasado mes, directamente en las oficinas de la dependencia; asimismo se llevó a cabo la Cuarta Feria de Empleo en la que se registró la asistencia de 370 buscadores de empleo.

Mencionó que también se tuvieron reclutamiento, de algunas empresas, como son Caprepa, hotel Qualitty inn, Infemov, Shield, Calzzapato, y en la oficina se impartió el taller para buscadores de empleo, al que acudieron 36 personas.

Cada mes en la oficina se tiene atención en bolsa de trabajo, reclutamientos con empresas, talleres para buscadores de empleo y talleres en las universidades; acuden a todas las jornadas de bienestar, y jornadas que se les invita para la atención de la ciudadanía en las distintas colonias, comentó.

SALDRÁN DE VACACIONES

Hizo saber, asimismo, que el personal de la oficina a su cargo tendrá un periodo de asueto por temporada navideña; "el periodo vacacional inicia el día 18 de diciembre y nos reincorporamos el 5 de enero", agregó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

