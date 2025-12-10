  • 24° C
Dan sentencia de reparación de daño a familiares de Alma Lourdes

El proceso penal se prolongó por más de dos años, aun y cuando el responsable del feminicidio ya había sido sentenciado

Dic. 10, 2025
Después de dos años, 3 meses y 22 días; y un agotador proceso penal, la justicia llegó por completo para los seres queridos de Alma Lourdes Llamas Valenzuela.

Fue durante la tarde del miércoles, cuando se dio a conocer que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil emitió sentencia de reparación de daños a favor de la familia de la joven, quien fue privada de la vida el 19 de agosto de 2023.

Como ya es del dominio público, Alma Lourdes trabajaba como gerente en una carnicería de la calle California, al norte de Ciudad Obregón, cuando sostuvo un altercado con Hilario “N” de 71 años de edad, quien fue expulsado del establecimiento, luego de que presuntamente acosara a una hermana de la hoy occisa. El adulto mayor volvió minutos después, y disparó en contra de Alma Lourdes, quien perdió la vida en el lugar.

Aunque Hilario fue detenido ese mismo día, transcurrió poco más de un año para que lo sentenciaran a más de 69 años de cárcel, tras ser declarado culpable del feminicidio.

Aunque con la condena se hizo justicia para Alma Lourdes, faltaba una pieza en el rompecabezas para poder cerrar el proceso penal, y por más de un año, la defensa de Hilario “N” estuvo aplazando las audiencias referentes a la reparación del daño para los familiares de la víctima.

Será la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) la instancia que emita mayores detalles referentes a la sentencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

