Cajeme empezaría el 2026 con adopciones

Con 4 adopciones nuevas comenzaría Cajeme el año 2026, adicional a las 4 que ya se concretaron durante el 2025, informó la Agencia Municipal de Adopciones y Reintegraciones (AMAR), la cual extendió su invitación a familias que tengan interés en dar un hogar a un niño o adolescente, para que se acerquen a solicitar información sobre este proceso.

“En el año 2025 hemos tenido 8 adopciones, 4 concluyeron y 4 se encuentran en trámite. Entre las que están concluidas han sido adoptadas personas de 4 a 12 años. Las adopciones en trámite podrían concretarse empezando el año siguiente. Comenzaríamos el año con muy buenas noticias”, explicó Daniela Apodaca, coordinadora de AMAR.

Recordó a la ciudadanía que las personas que desean adoptar deben contar con una certificación ante el estado de Sonora que acredite que es una persona idónea para ser aspirante. Entre los requisitos que se piden a los solicitantes se encuentran ser mayores de 25 años, cartas de recomendaciones, exámenes médicos, y constancias de ingresos económicos.

Una vez que se adopta a una persona, también se realiza una verificación de las condiciones en las que vive en su nuevo hogar.

“Después de que un infante o adolescente son asignados, se realizan los procesos de vinculación entre padres y adoptantes, y luego el protocolo de egresos con permisos de 3 meses. Posteriormente comienzan los juicios de adopción. Finalmente, realizamos un proceso de 3 años para ver que se las personas adoptadas se encuentren en óptimas condiciones de cuidado emocional, psicológico, físico y demás cuestiones”, dijo.

Personas interesadas pueden solicitar mayor información por medio de DIF Cajeme, cuyas oficinas se ubican en la planta baja del Palacio Municipal, en la calle 5 de febrero entre Hidalgo y Allende.

No se han registrado casos este año en el que haya reingresos de personas adoptadas en la AMAR.