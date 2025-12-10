Inaugura obispo Felipe Pozos Lorenzini Pórtico de la Esperanza

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Sahuaripa ya cuenta con su Pórtico de la Esperanza, lo cual les permitirá a los fieles de esta comunidad recibir indulgencia plenaria al cumplir con ciertos requisitos determinados por la Iglesia Católica; el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, celebró una misa especial para inaugurarlo y entregó la parroquia al padre Eduardo Amparano.

"Hemos sido testigos de 2 acontecimientos importantes. En primer lugar, hemos celebrado la apertura del Pórtico de la Esperanza con motivo del Año Jubilar, en una emotiva ceremonia que fue presidida por nuestro obispo, Felipe Pozos Lorenzini. Esto nos permite ganar indulgencia diaria si cumplimos con los cuatro requisitos, confesión sacramental, comunión eucarística, oración por el papa y desapego del pecado", comunicó la parroquia.

En segundo lugar, agregó, el pueblo se encuentra alegre por la entrega de la parroquia al sacerdote en mención.

"Es un gozo ver cómo ha crecido en su ministerio con nosotros, desde su etapa de seminarista hasta su ordenación sacerdotal. Primero como vicario, luego como administrador y ahora como nuestro párroco, es una bendición tenerlo con nosotros en nuestro caminar con Cristo. Que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre en su ministerio, para que siga siendo un gran sacerdote y guía espiritual para nuestra comunidad", dio a conocer.

Cabe señalar que en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús también hay un Pórtico de la Esperanza, como parte del Año Jubilar.

El Año Jubilar es un acontecimiento que se vive en la Iglesia Católica cada 25 años, para la renovación de la fe, reconciliación y perdón.