  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Crece actividad industrial en Sonora

La industria manufacturera y de la construcción tuvieron el mayor aumento en el estado

Dic. 10, 2025
Los diferentes sectores enfrentan variaciones a lo largo del año dependiendo de la época en que se encuentren
Los diferentes sectores enfrentan variaciones a lo largo del año dependiendo de la época en que se encuentren

Sonora se ubicó como el estado con mayor crecimiento industrial en la última publicación del Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi, en el que destacó la industria manufacturera y de la construcción.

El indicador publicado por el Inegi mide la actividad industrial registrada en Sonora que, a tasa mensual, fue la entidad federativa con mayor crecimiento, luego de haber registrado un aumento del 10.9 por ciento en relación al mes inmediato anterior.

En segundo puesto se ubicó Tamaulipas, seguido por Veracruz, con un aumento del 3.8 y 2.9 por ciento respectivamente, mientras que las entidades que registraron a la baja fueron Nayarit, Quintana Roo y Coahuila.

DETALLES DEL CRECIMIENTO POR SECTORES EN SONORA

A tasa anual, Sonora tuvo un crecimiento del 6.1 por ciento y, aunque no se ubicó entre las principales entidades, registró números positivos, lo cual favoreció la actividad en la entidad.

El sector que mayor avance registró en Sonora a tasa anual fue el de la industria de la construcción, con 15.4 por ciento, mientras que la manufacturera aumentó 5.8 por ciento, en relación a ese mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la minería registró una caída del 6.1 por ciento, en tanto que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua, tuvo una contracción del 3.0 por ciento.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Benéfica prohibición de vapeadores
Ciudad Obregón

Benéfica prohibición de vapeadores

Diciembre 10, 2025

La Técnica 2 mantiene un programa permanente para la erradicación de esos artefactos

Sigue sin aplicarse fondo de seguridad pública en Cajeme
Ciudad Obregón

Sigue sin aplicarse fondo de seguridad pública en Cajeme

Diciembre 10, 2025

Esto se debe a que no se han establecido los lineamientos para su operación

Se reúne Javier Lamarque con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México
Ciudad Obregón

Se reúne Javier Lamarque con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México

Diciembre 10, 2025

Se realizó una conferencia nacional de seguridad pública, a la que fueron convocados cerca de 50 municipios