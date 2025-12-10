Llaman a cajemenses a renovar credencial de elector

El próximo 31 de diciembre vencerán más de 13 mil credenciales de elector de ciudadanos registrados en el municipio de Cajeme, las cuales deberán ser renovadas cuanto antes, porque a partir del 1 de enero de 2026 perderán su vigencia, advirtió Verónica Cruz Ríos.

La vocal del RFE en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con asiento en Cajeme dijo que es importante que los interesados se registren en el Sistema de Citas https://inetel-citas.ine.mx/ReservaCitas/ que se ubica dentro de la página oficial del INE, y que recientemente se puso vigente de nuevo, después que por algún tiempo estuvo en proceso de actualización; de esta manera no tendrán que esperar para ser atendidos, pues se espera que en los próximos días pueda incrementarse la afluencia.

Asimismo, hizo el llamado a los jóvenes que cumplirán sus 18 años a más tardar el 31 de diciembre, para que acudan también en estas fechas a tramitar su credencial de primera vez, accediendo igualmente al portal de citas, y al momento de ir al módulo deben llevar documentos como el acta de nacimiento original, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de expedición, así como una identificación con fotografía.

Aclaró que los jóvenes pueden llevar la credencial de la escuela vigente o una constancia con fotografía que les expida la escuela donde estudian; si no tienen identificación, pueden llevar dos testigos con credencial vigente pueden llevar amigos, conocidos o familiares que sean del municipio de Cajeme.

MÓDULO MÓVIL EN EL MEDIO RURAL

Informó que este jueves 11 de diciembre, el módulo móvil estará en el ejido 31 de Octubre (Campo 16); el viernes 12 en la comisaría de Providencia; el lunes 15 prestará su servicio en Pueblo Yaqui; el martes 16 en Hornos; el miércoles 17 en Estación Corral; el jueves 18 en Loma de Guamúchil; el viernes 19 en Cócorit; el lunes 22 en Esperanza; el martes 23 estará en la colonia Allende, para descansar los días miércoles 24 y jueves 25; finalmente, el 26 irá a Providencia.

Recordó que el módulo fijo también descansará el 24 y 25, reanudando labores el viernes 26 y sábado 27, para tomar un periodo de asueto y volver hasta el 5 de enero.