  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Se retrasa por imprevistos obra del PICO

Lluvia y otros inconvenientes la causa; a mediados de enero pudiera ser entregada la primera parte del bulevar Circunvalación

Dic. 10, 2025
La lluvia y otros imprevistos han retrasado en parte de obra de rehabilitación de calles en el Parque Industrial e Ciudad Obregón (PICO), por lo que se prevé que quizá sea hasta mediados de enero de 2026 cuando sea entregada la primera parte del bulevar Circunvalación, manifestó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la delegación Canacintra Ciudad Obregón expresó que lo importante es que la rehabilitación ya dio inicio y va avanzando, y que existe muy buena intención de los propietarios y usuarios por aportar recursos para cumplir en parte con su compromiso de coadyuvar en el buen estado de la infraestructura vial para el transporte, tanto de materias primas, productos y de sus colaboradores.

Y aunque todavía no se han registrado los depósitos de los empresarios a la cuenta abierta para ello, se tienen las cartas compromiso de cada uno donde establece la cantidad con la que se comprometen, esperando que el gobierno estatal pueda apoyar y poner el complemento de los 50 millones de pesos restantes para hacer la segunda parte de la primera etapa, dijo Fernández Jaramillo.

En las negociaciones que se han tenido con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, éstos han manifestado su idea de que se pueda lograr reunir la cantidad más cercana a la meta, afirmó el empresario.

Las gestiones continuarán, pues se busca que pueda concretarse cuanto antes la licitación de los 900 metros que constituye la segunda parte de esta primera etapa, que va de la calle Tornos al bulevar las Torres.

Y, asimismo, se pretende asegurar la segunda etapa, que consistiría en la reconstrucción de otras calles interiores del PICO, ello con el mismo esquema, de 50 por ciento de aportación por parte del gobierno y cantidad igual de los empresarios, concluyó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

