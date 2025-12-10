Se retrasa por imprevistos obra del PICO

La lluvia y otros imprevistos han retrasado en parte de obra de rehabilitación de calles en el Parque Industrial e Ciudad Obregón (PICO), por lo que se prevé que quizá sea hasta mediados de enero de 2026 cuando sea entregada la primera parte del bulevar Circunvalación, manifestó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la delegación Canacintra Ciudad Obregón expresó que lo importante es que la rehabilitación ya dio inicio y va avanzando, y que existe muy buena intención de los propietarios y usuarios por aportar recursos para cumplir en parte con su compromiso de coadyuvar en el buen estado de la infraestructura vial para el transporte, tanto de materias primas, productos y de sus colaboradores.

Y aunque todavía no se han registrado los depósitos de los empresarios a la cuenta abierta para ello, se tienen las cartas compromiso de cada uno donde establece la cantidad con la que se comprometen, esperando que el gobierno estatal pueda apoyar y poner el complemento de los 50 millones de pesos restantes para hacer la segunda parte de la primera etapa, dijo Fernández Jaramillo.

En las negociaciones que se han tenido con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, éstos han manifestado su idea de que se pueda lograr reunir la cantidad más cercana a la meta, afirmó el empresario.

Las gestiones continuarán, pues se busca que pueda concretarse cuanto antes la licitación de los 900 metros que constituye la segunda parte de esta primera etapa, que va de la calle Tornos al bulevar las Torres.

Y, asimismo, se pretende asegurar la segunda etapa, que consistiría en la reconstrucción de otras calles interiores del PICO, ello con el mismo esquema, de 50 por ciento de aportación por parte del gobierno y cantidad igual de los empresarios, concluyó.