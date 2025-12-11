Pide Claudio Cruz no tirar balas al aire en fiestas navideñas

Un llamado a la ciudadanía hace el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, para que haga conciencia sobre los riesgos que se generan para la sociedad civil al turar balas al aire, lo cual se observa en Cajeme cada año durante las fiestas de Navidad y de fin de año.

"Referente a las armas de fuego, de antemano sabemos que están prohibidas en base a la Ley de Explosivos y Armas de Fuego, hemos implementado un operativo en otros años para evitar que se usen, ese sería el próximo operativo que implementaríamos para tener presencia en ciertos puntos. Donde se vea que hay alguna flagrancia daremos vista a la Fiscalía General del Estado para tomar cartas en el asunto", dijo.

Explicó que entre los puntos del municipio a los que se presentará atención prioritaria se encuentra la comisaría de Pueblo Yaqui, donde la actividad es recurrente.

"El llamado es que eviten hacer uso de las armas de fuego, en esos 4 años que llevamos no ha habido alguna situación grave por bala perdida, pero no estamos exentos de que pudiera ocurrir por el mal uso del armamento", advirtió.

OPERATIVO POR PIROTECNIA

Asimismo, recordó a la ciudadanía que también se aplicarán sanciones y se detendrán a personas que sean sorprendidas haciendo uso de pirotecnia, pues esta se encuentra prohibida en Cajeme.

"Está prohibida la pirotecnia en el municipio, muchas veces no podemos hacer nada cuando las personas compran pirotecnia en otros municipios, lo que sí podemos hacer es que cuando haya flagrancia de personas que estén detonando en la vía pública y que afecten a terceras personas, se procedería a la detención, si vemos que se meten a un domicilio se realizarán los Informes Policiales Homologados contra el morador para que dé vista ante el juez cívico. Si son menores, los padres deberán de responder por ellos", comentó.

La pirotecnia, tanto de luces como explosiva, fue prohibida en Cajeme desde el año 2021.