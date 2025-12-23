SAT alerta por bebidas adulteradas y llama a revisar marbetes en botellas alcohólicas: Así puedes identificarlas

En el marco de las fiestas decembrinas, cuando el consumo de bebidas alcohólicas suele incrementarse de manera considerable, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un llamado a la población para extremar precauciones y verificar la autenticidad de los productos antes de comprarlos.

La autoridad fiscal advirtió que el consumo de alcohol adulterado representa un riesgo grave para la salud, por lo que insistió en la importancia de revisar la etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como marbete, que debe estar adherida o impresa en las botellas con capacidad no mayor a cinco litros.

SAT ALERTA POR BEBIDAS ADULTERADAS

El SAT subrayó que esta medida no solo combate el contrabando y la ilegalidad, sino que también "contribuye al cuidado de la salud de las personas", especialmente en una temporada en la que se incrementan las reuniones y celebraciones.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes dedicados a la fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas están obligados a colocar estos marbetes en cada uno de sus productos. Dicho distintivo es emitido por el SAT y tiene como finalidad certificar el origen y la legalidad de la bebida, ya sea que se encuentre adherido al envase o impreso en la etiqueta, contraetiqueta o etiqueta complementaria.

Las bebidas de producción nacional se identifican con marbetes de color verde, mientras que las importadas utilizan marbetes color vino. Desde 2018 y hasta la fecha, el SAT ha impreso y entregado más de 4 mil 516 millones de estos distintivos, lo que refleja la magnitud del mercado y la importancia del control fiscal.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN MARBETE AUTÉNTICO?

El marbete del SAT cuenta con una serie y folio visibles a través de un código QR, el cual permite consultar de forma inmediata los datos de producción, procedencia y fabricante del producto. La autoridad recomienda verificar que la etiqueta no presente tipografías borrosas, tinta de mala calidad o señales de alteración, además de escanear el código QR para confirmar que la información coincida con la bebida adquirida.

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación contempla multas de hasta 112 mil pesos para quienes incurran en infracciones relacionadas con el uso indebido de marbetes.

Con estas acciones, el SAT busca reforzar el combate contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas, al tiempo que hace un llamado a los consumidores para mantenerse informados y proteger su salud e integridad.