Bacalao a la Vizcaína: La receta tradicional mexicana para triunfar en tu cena de Navidad

El bacalao a la vizcaína estilo mexicano es una receta sencilla de preparar y muy apreciada durante la temporada navideña. Su combinación de sabores tradicionales lo convierte en un platillo clásico que no puede faltar en la mesa, ya que su textura, aroma y sazón logran conquistar a todos los que lo prueban. Es una opción ideal para compartir en familia y disfrutar de una comida llena de tradición y sabor.

INGREDIENTES:

¾ de kilo de Bacalao

1 Kilo Tomates Saladet

¼ Taza de aceite de Oliva

1 Cebolla blanca grande finamente picada.

4 Dientes de ajo picados

? Taza de pasas

¾ Taza de aceitunas picadas

2 Cucharada de alcaparras previamente lavadas.

1-½ cucharadita de orégano deshidratado.

1 Lb Papas cambray cocidas y peladas*

4 Pimientos rojos tatemados y cortados en tiras.

1 Taza de Perejil picado.

6 Chiles Güeros en vinagre anaheim, pepperoncini o jalapeños también pueden servir para la receta

Sal y Pimienta para el sazón.

Primero, lava el bacalao varias veces con agua limpia, al menos tres, hasta que el líquido salga casi transparente y sin restos visibles de sal. En el primer lavado notarás que el agua queda muy salada, pero esto va disminuyendo con cada enjuague. Después, deja el pescado en remojo durante seis a ocho horas para que se suavice y pierda el exceso de sal.

Una vez transcurrido ese tiempo, vuelve a enjuagarlo, escúrrelo bien y colócalo en una olla amplia con agua fría. Cocina a fuego medio durante unos siete minutos, solo hasta que esté tierno. Retira el bacalao y reserva un poco del agua de cocción por si más adelante necesitas hidratar la salsa.

Mientras el pescado se enfría, asa los tomates en un comal hasta que la piel esté ligeramente quemada, lo cual tomará alrededor de diez minutos. Cuando el bacalao ya se pueda manipular sin problema, desmenúzalo en trozos pequeños.

Licúa los tomates asados hasta obtener una salsa uniforme, cuélala y resérvala. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio, agrega la cebolla y cocínala hasta que se vea transparente. Incorpora el ajo y remueve por un par de minutos, cuidando que no se queme.

Añade la salsa de tomate a la sartén y deja que se cocine entre cinco y siete minutos. Cuando comience a hervir suavemente, incorpora el bacalao desmenuzado y mezcla bien. Poco a poco, agrega las pasas, las aceitunas y las alcaparras, permitiendo que los sabores se integren a fuego bajo. Después, añade las papas y remueve con cuidado.

Para finalizar, incorpora el pimiento rojo asado en tiras, el orégano, el perejil y los chiles güeros en vinagre. Ajusta el sabor con pimienta y un poco de sal solo si es necesario, ya que el bacalao conserva su sabor salado natural. Deja cocinar a fuego bajo entre diez y quince minutos, hasta que la salsa espese.

Este platillo suele acompañarse con pan o arroz blanco; en muchas casas se disfruta especialmente con pan recién hecho.

Tras una cocción lenta y la integración de todos los ingredientes, el bacalao queda listo para servirse y compartirse en la mesa. Ya sea acompañado con pan o arroz blanco, este platillo conserva su esencia clásica y se convierte en el centro de una comida especial en familia.