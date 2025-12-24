Taylor Momsen vuelve a usar el vestido de Cindy Lou tras 25 años del estreno de "El Grinch"

A 25 años del estreno de El Grinch (2000), una de las películas navideñas más entrañables del cine contemporáneo, Taylor Momsen volvió a conectar con su lado más tierno, usando nuevamente el vestido original de Cindy Lou Who, el personaje que interpretó cuando tenía apenas 6 años.

TAYLOR MOMSEN VUELVE A SER CINDY LOU

La actriz y cantante compartió recientemente una sesión de fotos y un video en redes sociales donde se le ve colocándose el emblemático atuendo infantil, rescatado especialmente para esta ocasión.

Aunque el vestido requirió algunos ajustes, Momsen lo llevó en versión palabra de honor, conserva intactos los detalles que lo volvieron icónico: la falda de cuadros rojos y verdes, los motivos navideños y la clásica capa roja y blanca de Cindy.

"Sí... ese es mi verdadero disfraz de Cindy de la película del Grinch. Veinticinco años después... todavía (más o menos) me queda. Qué fiestas tan surrealistas", escribió la artista, combinando humor y nostalgia.

Momsen volvió a usar este vestido como parte de la promoción de una nueva versión de Where Are You Christmas?, la canción que interpretó en la cinta y que ahora relanzó junto a su banda, The Pretty Reckless, en una versión rock incluida en su EP navideño.

El lanzamiento fue recibido como un regalo emocional para los fans del filme y como una forma de reconciliación con una etapa que durante años le generó sentimientos encontrados.

TAYLOR MOMSEN HOY: DEL CINE INFANTIL AL ROCK

A sus 32 años, Taylor Momsen es una figura completamente distinta a la niña que conmovió al público como Cindy Lou. Tras dejar la actuación luego de su participación en Gossip Girl, la artista encontró en la música su verdadera identidad creativa.

Como vocalista y líder de The Pretty Reckless, se ha consolidado como una presencia fuerte dentro de la escena del rock alternativo, con giras internacionales, discos exitosos y una estética oscura que contrasta radicalmente con su imagen infantil.

Su transformación física y artística ha sido evidente. En entrevistas recientes, como durante la alfombra roja de los VMAs 2025, Momsen habló abiertamente sobre su disciplina física, el entrenamiento constante y el boxeo como parte de su rutina.

"Entreno mucho. Trato de hacer algo todos los días", comentó, subrayando que su fortaleza actual es resultado de constancia y enfoque. En paralelo, Momsen ha resignificado su paso por El Grinch.

Durante años fue encasillada y blanco de burlas, como ella misma confesó en el podcast Podcrushed: "No sabían mi nombre, solo era ´la chica del Grinch´", recordó. Con el tiempo, logró transformar esa experiencia en algo propio, sin negar su pasado, pero sin quedarse atrapada en él.

Ese proceso quedó aún más claro en noviembre pasado, cuando se reencontró con Jim Carrey durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame.

REENCUENTRO CON JIM CARREY

El encuentro, 25 años después del rodaje, fue emotivo para ambos. Carrey ha descrito a Momsen como una niña precoz, inteligente y absolutamente profesional, mientras que ella ha recordado cómo él la protegió y cuidó durante escenas de riesgo en el set.

Volver a ponerse el vestido de Cindy Lou no fue solo un acto de nostalgia navideña. Fue una declaración: Taylor Momsen puede mirar atrás sin miedo, honrar a la niña que fue y celebrar a la mujer y artista en la que se ha convertido. Un cierre de ciclo, con espíritu navideño incluido.