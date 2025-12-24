Nicki Minaj, en el centro de la polémica: estrellas del pop le dan la espalda tras declararse pro-Trump

Nicki Minaj atraviesa uno de sus momentos más críticos luego de que la rapera manifestara abiertamente su respaldo al presidente Donald Trump y emitiera comentarios contra el colectivo trans durante su participación en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA, celebrada el pasado domingo 21 de diciembre.

Sus declaraciones no solo encendieron las redes sociales, sino que también provocaron un distanciamiento inmediato de varias de las figuras más influyentes del pop internacional.

NICKI MINAJ, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Durante el encuentro, organizado por Erika Kirk viuda del activista ultraconservador Charlie Kirk, Minaj lanzó afirmaciones que fueron calificadas como transfóbicas por usuarios y activistas.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello", expresó la cantante ante los aplausos del público. En su discurso, la intérprete sugirió que existe una supuesta presión para que personas cisgénero, incluidos menores de edad, transicionen, insinuando la existencia de una "campaña" detrás de ello. "Los chicos serán chicos, y no pasa nada", insistió.

Además de sus dichos contra la comunidad trans, Minaj aprovechó el foro para elogiar de manera reiterada al presidente estadounidense. Declaró sentir "respeto y admiración" por Donald Trump, a quien calificó como un "ejemplo a seguir", y aseguró estar "muy orgullosa" de las acciones emprendidas desde la Casa Blanca. Las palabras de la rapera fueron retomadas y difundidas rápidamente por las propias redes sociales del gobierno estadounidense.

"Le está dando a la gente esperanza, de poder ganar con la cabeza y la integridad en alto", afirmó Minaj, quien también elogió al vicepresidente JD Vance, describiéndolos como líderes "con corazón y alma", cercanos tanto a jóvenes como a ciudadanos de distintos estratos sociales. "Nos hacen sentir orgullosos de ser estadounidenses", remató.

ESTRELLAS DEL POP LE DAN LA ESPALDA TRAS DECLARARSE PRO-TRUMP

En redes sociales, miles de mensajes criticaron la postura de la artista, señalando la contradicción entre su discurso político y el perfil diverso de su base de seguidores. Algunos usuarios recordaron incluso sus raíces caribeñas, cuestionando su apoyo a políticas que podrían afectar a comunidades migrantes.

Más allá de las críticas del público, el impacto se trasladó directamente a su relación con otras celebridades. Artistas como Rosalía, Britney Spears, Billie Eilish y Christina Aguilera, conocidas por su defensa de los derechos LGBTIQ+, dejaron de seguir a Minaj en redes sociales o la bloquearon, marcando un claro distanciamiento dentro de la industria musical.

Hasta el momento, la única figura pública que ha salido en defensa de la rapera es la cantante y modelo Amber Rose, amiga cercana de Minaj y también simpatizante de Trump. "Tiene derecho a tener sus propias opiniones políticas en un país libre", declaró, asegurando que, desde su punto de vista, la rapera "no ha hecho nada malo".