Christian Nodal y Ángela Aguilar reparten juguetes en Zacatecas y desatan las críticas en redes | VIDEO

La Navidad en Zacatecas volvió a tener como protagonistas a los integrantes de la familia Aguilar, quienes, como ya es costumbre, organizaron una jornada de entrega de juguetes para niñas y niños del municipio de Tayahua.

Sin embargo, en esta ocasión, la actividad tomó un giro más mediático debido a la participación del cantante Christian Nodal, lo que provocó reacciones encontradas entre los usuarios de redes sociales.

La entrega se realizó la tarde del 24 de diciembre, cuando una caravana de camionetas recorrió varias calles de la comunidad cargadas de juguetes. Al frente del recorrido estuvieron Pepe Aguilar, sus hijos Ángela y Leonardo, así como otros miembros de la familia, quienes convivieron con los vecinos, se tomaron fotografías y repartieron regalos directamente a los pequeños.

El evento tuvo lugar en las inmediaciones del rancho El Soyate, un sitio emblemático para la dinastía Aguilar, no solo por ser una de sus propiedades, sino porque ahí reposan los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras icónicas de la música mexicana. Cada diciembre, este espacio se convierte en punto de encuentro para actividades comunitarias y celebraciones navideñas.

? En un gesto súper bonito, humano y muy cercano a la gente, digno de esta época tan especial , la familia Nodal-Aguilar —Christian Nodal, Ángela Aguilar y don Pepe Aguilar— repartió juguetes a los niños de la comunidad Yayahua, en Zacatecas.

— Raul Gutierrez (@raulgtzoficial) December 25, 2025

UN GESTO QUE GENERÓ APLAUSOS... Y CRÍTICAS

Mientras muchos internautas celebraron la iniciativa y destacaron la importancia de que figuras públicas se acerquen a comunidades locales, la presencia de Christian Nodal junto a la familia Aguilar desató un intenso debate en plataformas como X, Instagram y Facebook.

Algunos usuarios cuestionaron la autenticidad del acto, señalando que podría tratarse de una estrategia para mejorar la imagen pública del cantante, especialmente en medio de las polémicas personales y legales que ha enfrentado en los últimos meses. Comentarios como "cuando la caridad se presume pierde sentido", "Llévale una Barbie a tu hija", o "parece un lavado de imagen" se multiplicaron rápidamente.

También surgieron críticas por la forma en que, según algunos videos, se entregaban los regalos, pues se señaló que algunos obsequios fueron lanzados desde vehículos en movimiento, obligando a las personas a correr para alcanzarlos. Estas imágenes avivaron aún más la discusión en redes.

Los Aguilar & Christian Nodal regalando juguetes en Zacatecas ?? .
— angelitxsnation (@angelitxsnation) December 25, 2025

UNA TRADICIÓN QUE CONTINÚA

A pesar de la controversia, la entrega de juguetes forma parte de una tradición de años por parte de la familia Aguilar. En temporadas anteriores, tanto Ángela como Leonardo Aguilar han encabezado actividades similares en la región, aunque la participación de Nodal amplificó la atención mediática en esta edición.