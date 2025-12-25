Volumen 2 de ´Stranger Things 5´ se estrena Hoy en Netflix: ¿A qué hora ver en México?

Este jueves 25 de diciembre de 2025, en plena celebración navideña, Netflix estrena el Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas y comentadas de la plataforma a nivel mundial.

Tras el lanzamiento del Volumen 1 el pasado 26 de noviembre, que incluyó cuatro episodios, la historia de Hawkins continúa con tres nuevos capítulos que funcionan como la antesala directa del desenlace definitivo de la saga creada por los hermanos Duffer.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL VOLUMEN 2 EN MÉXICO?

Netflix confirmó que el Volumen 2 estará disponible a partir de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025, en punto de las 19:00 horas (7:00 p.m.), tiempo del centro de México.

El estreno es simultáneo a nivel global, por lo que no habrá diferencias de horario entre países.

Para disfrutar de los nuevos episodios solo necesitas:

Una suscripción activa a Netflix .

. Acceder desde cualquier dispositivo (televisión, computadora, tablet o celular).

(televisión, computadora, tablet o celular). Los tres episodios se liberan al mismo tiempo, ideales para maratonear en Navidad.

¿QUÉ EPISODIOS INCLUYE EL VOLUMEN 2?

Esta segunda tanda se distingue por la duración extendida de sus capítulos, que superan la hora cada uno:

Episodio 5 : "Shock Jock" – aproximadamente 68 minutos.

: "Shock Jock" – aproximadamente 68 minutos. Episodio 6 : "Escape from Camazotz" – cerca de 75 minutos.

: "Escape from Camazotz" – cerca de 75 minutos. Episodio 7: "The Bridge" – alrededor de 66 minutos.

UNA ANTESALA OSCURA RUMBO AL FINAL

El Volumen 2 marca el tramo más oscuro y decisivo de la historia. Los episodios profundizan en las consecuencias del caos desatado en Hawkins tras los eventos del Volumen 1, con un tono más emocional, tenso y dramático, cercano a una película dividida en actos.

Finalmente, Netflix confirmó que el episodio final independiente de Stranger Things se estrenará el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a una serie que, desde su debut en 2016, se convirtió en un fenómeno cultural global. Esta Navidad, Hawkins vuelve a ser el centro de atención.