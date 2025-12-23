Victoria Ruffo pide a todo México rezar por Hawkins y se vuelve viral en emotiva campaña de Stranger Things

A pocos días de que Stranger Things llegue a su desenlace definitivo, Netflix volvió a demostrar que entiende perfectamente cómo conectar con la audiencia mexicana. Esta vez lo hizo de la mano de una figura inesperada pero infalible.

Victoria Ruffo, la actriz, considerada la reina indiscutible de las telenovelas, se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un video promocional en el que, entre lágrimas, rezos y veladoras, pide protección para los personajes de la serie, en especial para Steve Harrington.

PIDE A TODO MÉXICO REZAR POR HAWKINS

El clip, compartido en las plataformas oficiales de Netflix, muestra a Ruffo completamente entregada al drama. Conmovida, la actriz enciende cuatro veladoras, besa la imagen de Steve y lanza un mensaje directo al fandom mexicano, apelando a la fe, la emoción y el humor que han caracterizado su trayectoria artística.

"Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos. Encendamos unas velas para ayudarlos en este camino tan oscuro. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan. Ay, mi Steve, mi querido Steve", dice la actriz, en una escena que rápidamente desató miles de reacciones, memes y comentarios.

La publicación no tardó en viralizarse. Fans de la serie celebraron la participación de Ruffo, destacando la manera en que Netflix mezcló el tono solemne y exagerado de las telenovelas con la tensión narrativa del universo de Hawkins. El resultado fue un contenido que combina drama, nostalgia y complicidad con el público mexicano.

En el video, la actriz aparece rezando y llorando por el destino de los protagonistas. "Mis niños, ¿por qué tiene que pasar por esto?", expresa entre sollozos antes de pedir que "todo México" se una para proteger a los "chamacos de Hawkins". Incluso invita a los seguidores de la serie a encender una vela por su personaje favorito y a enviarles luz en lo que describe como "un momento muy oscuro".

El instante más comentado llega al cierre del clip, cuando Ruffo se dirige directamente a Steve Harrington. "Ay, Steve... mi querido Steve", dice antes de besar una vela con la imagen del personaje, dejando claro que, aunque no ha visto la serie completa, ya tomó partido emocional.

La participación de Victoria Ruffo forma parte de la estrategia de promoción del Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL GRAN FINAL DE STRANGER THINGS?

El Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix el próximo 25 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Esta segunda parte estará conformada por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

El gran final de la serie se estrenará el 31 de diciembre, con un episodio especial que, de acuerdo con lo anticipado, tendrá una duración cercana a las dos horas y marcará el cierre definitivo de la historia ambientada en Hawkins.