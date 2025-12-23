¿Qué es el FOMO y por qué la gira de Bad Bunny lo volvió tendencia?

La gira "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny no solo rompió récords de asistencia en la Ciudad de México, también dejó una nueva palabra instalada en la conversación digital. Durante semanas, redes sociales como X, TikTok e Instagram se llenaron de publicaciones de fans que aseguraban haber "sufrido" FOMO, un término que la generación Z convirtió en tendencia a raíz de los conciertos del cantante puertorriqueño en el Estadio GNP Seguros.

Entre boletos agotados, precios elevados y artistas invitados sorpresa, miles de jóvenes compartieron la sensación de haberse perdido un momento único. Pero, ¿qué significa realmente FOMO y por qué se relacionó tanto con esta gira?

¿QUÉ ES EL FOMO?

FOMO es el acrónimo de "Fear of Missing Out", que se traduce como el miedo a perderse algo. El término describe una ansiedad intensa que surge al percibir que otras personas están viviendo experiencias emocionantes o relevantes de las que uno queda excluido. En internet, los propios usuarios lo han definido como "el miedo a no estar donde todos están".

En el contexto de Bad Bunny, el FOMO se disparó durante su gira "Debí Tirar Más Fotos", en la que ofreció ocho fechas consecutivas en la Ciudad de México. Cada concierto fue distinto, lo que generó entre los asistentes la sensación de que, aun habiendo ido a una fecha, podían haberse perdido "el mejor show".

INVITADOS SORPRESA QUE ENCENDIERON LAS REDES

Aunque el cantante programó ocho presentaciones en la capital del país, el factor que más alimentó el FOMO fue la aparición de invitados especiales. En distintos conciertos, Bad Bunny compartió escenario con artistas como Julieta Venegas, Natanael Cano, Feid, Grupo Frontera y J Balvin.

Al tratarse de participaciones sorpresa, no todos los asistentes tuvieron la oportunidad de ver a los mismos invitados, lo que provocó comparaciones en redes sociales y comentarios de fans que lamentaban no haber asistido a "esa" fecha en particular.

J BALVIN Y EL MOMENTO QUE DESATÓ EL FOMO

El fenómeno se intensificó en la última presentación del puertorriqueño, cuando Benito Martínez invitó al escenario al colombiano J Balvin, uno de los invitados más esperados por el público. La aparición fue especialmente significativa debido a los rumores de un distanciamiento entre ambos artistas en años recientes.

El reencuentro cobró mayor relevancia al recordar que juntos lanzaron el álbum Oasis, un proyecto que fue un éxito internacional. Tras ese concierto, frases como "¡Qué FOMO el concierto de Bad Bunny cuando salió J Balvin!" inundaron las redes sociales.

El FOMO también se manifestó entre quienes no lograron conseguir entradas. La alta demanda provocó que muchos buscaran boletos por distintas vías, con precios que llegaron a oscilar entre los mil y hasta los diez mil pesos, dejando fuera a una parte del público.

De esta manera, el término FOMO creció al ritmo de la gira de Bad Bunny, se volvió viral y fue adoptado por miles de usuarios para describir la experiencia de quedarse fuera o sentir que se quedaron fuera de uno de los eventos musicales más comentados del año.