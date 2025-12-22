Lupita Jones lanza crítica a Fátima Bosch tras su regreso a Tabasco: "Miss Universo no es la Flor Tabasco"

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo marcó un momento histórico para México, sino que también abrió la puerta a una serie de controversias que han acompañado a la joven tabasqueña desde su victoria.

Acusaciones de un presunto fraude, señalamientos desde el interior del certamen y cuestionamientos sobre su desempeño como reina universal han colocado a la modelo en el centro del debate público. A partir de ese momento, diversas figuras vinculadas al mundo de los certámenes, entre ellas Lupita Jones, comenzaron a opinar públicamente sobre el papel que está desempeñando la mexicana.

LUPITA JONES LANZA CRÍTICA A FÁTIMA BOSCH TRAS SU REGRESO A TABASCO

El regreso de Fátima Bosch a México, particularmente a Tabasco, estuvo marcado por un recibimiento multitudinario y festivo. La joven recorrió las principales avenidas de Villahermosa a bordo de un carro alegórico, saludando, bailando y agradeciendo el apoyo de sus paisanos, quienes abarrotaron las calles con flores, aplausos y muestras de orgullo.

No obstante, el ambiente de celebración se vio empañado cuando Fátima fue retirada del lugar por su equipo de seguridad, presuntamente porque no deseaba concluir el festejo con sus compatriotas, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y dio pie a memes y burlas como: "Este es el verdadero ´no me voy, me llevan´".

@tribuna.de.chihua Retiran a la Miss Universo México 2025 en desfile de Tabasco Fátima Bosch, reciente ganadora de Miss Universo México 2025, protagonizó un incidente que se volvió viral durante un desfile en Villahermosa, Tabasco. Mientras saludaba y bailaba sobre un carro alegórico, personal de logística se acercó para pedirle que descendiera. Al no obtener respuesta inmediata, otro integrante del equipo la tomó por la cintura y la bajó cargándola, acción que generó sorpresa entre los asistentes y desató una ola de comentarios en redes sociales. ? sonido original - TRIBUNA DE CHIHUAHUA

Fue precisamente este episodio el que detonó la molestia de Lupita Jones, primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991 y exintegrante de la organización del certamen durante varios años. Tras el desfile, Jones lanzó una dura crítica al comportamiento de la actual reina, recordándole que el título que ostenta implica una responsabilidad mayor.

"Miss Universo no es la Flor Tabasco", sentenció Jones, al referirse a las imágenes del desfile y al tono festivo del recibimiento.

En redes sociales se viralizó la opinión de la ex reina, quien, aunque reconoció la naturalidad y carisma de la tabasqueña, le hizo un llamado a "dirigirse correctamente", subrayando que ahora representa a las mujeres del mundo.

"Tiene que darse cuenta de que ya subió bastantes escalones de lo que fue ser la Flor Tabasco. Esa parte la tiene que entender y la gente que esté alrededor de ella también lo tiene que entender, porque representas a una mujer, representas esta exaltación de la feminidad a nivel mundial", expresó.

#LupitaJones?#MissUniverso?#MissUniverso2025?#ReinasDeBelleza ? sonido original - FamososSinCensura @famosossincensura Lupita Jones lanza fuerte mensaje a Fátima Bosch: "No es Flor de Tabasco, es Miss Universo" Las declaraciones de Lupita Jones ya están dando de qué hablar. ?La ex Miss Universo aseguró que Fátima Bosch necesita entender el peso real del título que hoy porta y rodearse de personas que la orienten mejor durante su reinado. Aunque reconoció su naturalidad y espontaneidad como parte de su encanto, Lupita fue clara: Miss Universo no es un título local, es una representación mundial que exige porte, criterio y responsabilidad de por vida. Las opiniones están divididas y el debate está más vivo que nunca...?¿Debe cambiar Fátima o mantenerse fiel a su esencia? #FátimaBosch

Lupita Jones también señaló que, a su parecer, Fátima Bosch carece de un equipo sólido de asesores que la ayuden a proyectar una imagen acorde a las expectativas internacionales que conlleva el título.

"A nivel mundial hay grandes expectativas sobre esto. Tiene que aprender a vivir ahora con esta investidura de ser Miss Universo toda su vida", puntualizó.

Si bien Jones intentó mostrarse empática al reconocer que las tradiciones locales son "bonitas" y forman parte del arraigo cultural, insistió en que la nueva faceta de vida de la joven exige mesura y conciencia del papel que desempeña.

"La Flor Tabasco es una cosa que está muy padre, qué bonito, un tema de una fiesta para el pueblo está divino, pero Miss Universo no es la Flor Tabasco", reiteró.

Cabe recordar que, tras la victoria de Fátima Bosch, Lupita Jones salió inicialmente en su defensa, asegurando que no existió manipulación alguna para favorecer a la mexicana. Sin embargo, su postura cambió tras observar la forma en que la joven regresó al país y, especialmente, a su estado natal.