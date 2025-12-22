Alejandro Sanz, primer artista confirmado para La Cura Fest de Carín León en Hermosillo

Hermosillo comienza a calentar motores para uno de los eventos musicales más esperados de 2026. La capital sonorense será sede de La Cura Fest by Carín León, un festival que nace con la promesa de celebrar la música sin etiquetas y que ya dio su primer gran anuncio.

La Cura Fest ofrecerá una experiencia íntima y electrizante, con una curaduría musical que refleja las influencias que han marcado la carrera de Carín León

PRIMER ARTISTA CONFIRMADO PARA LA CURA FEST

Alejandro Sanz es el primer artista confirmado para esta fiesta sonora que reunirá a amigos, influencias y raíces musicales.

El cantautor español se sumará a Carín León los próximos 14 y 15 de marzo de 2026, cuando ambos artistas se presenten en la Expogan de Hermosillo, en lo que promete ser un encuentro histórico para los fans de la música en español. La noticia fue confirmada por el propio Carín León, quien invitó al público a "agarrar la cura" en un festival pensado desde la amistad y el amor por la música

"Y como regalo de navidad a toda la gente que compró su boletito y a la gente que está por comprarlo les quiero anunciar al primer invitado de este festival, y quién mejor que mi gran maestro, el mejor, Alejadro Sanz", informó a través de sus redes sociales.

El festival late al ritmo de una mezcla sin fronteras: country, música mexicana en sus vertientes más bravías y folk americano, géneros que dialogan entre sí y que definen la identidad sonora del proyecto.

Aunque por ahora Alejandro Sanz es el único invitado confirmado, el cantante sonorense adelantó que habrá "invitados sorpresa", por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos a sus redes sociales, donde se revelarán más nombres en las próximas semanas.

Hermosillo se prepara así para recibir una celebración que promete ser memorable, no solo por la calidad de sus artistas, sino por el espíritu que la rodea: un encuentro entre amigos, música y un profundo orgullo por la identidad musical del norte del país.

Los organizadores informaron que aún hay boletos disponibles para la fecha del 15 de marzo, por lo que los fans todavía tienen oportunidad de asegurar su lugar en esta esperada celebración musical en Hermosillo.

La Cura Fest apunta a convertirse en una nueva referencia dentro del calendario de festivales en México.