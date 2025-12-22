Jonathan Brandis: Otro actor de IT que se quitó la vida y la similitud con el caso de James Ransone

La repentina muerte del actor James Ransone, quien dio vida a Eddie Kaspbrak adulto en IT: Capítulo 2, no solo ha sacudido a la industria del entretenimiento y a los seguidores de la obra de Stephen King, sino que también reavivó un recuerdo incómodo y profundamente doloroso: el de Jonathan Brandis, otro actor ligado a IT que también se quitó la vida.

¿QUIÉN ERA JONATHAN BRANDIS?

Jonathan Brandis interpretó a Bill Denbrough en su versión juvenil en la icónica miniserie IT de 1990, protagonizada por Tim Curry como Pennywise.

Su actuación fue clave para que toda una generación conectara con la historia del Club de los Perdedores, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión de los años 90.

A diferencia de muchos actores infantiles, Jonathan no era un producto improvisado: llevaba años trabajando, tenía ambiciones claras y un talento que parecía garantizarle un futuro sólido en Hollywood.

Sin embargo, la fama temprana fue un arma de doble filo. Tras el éxito de La historia sin fin II y IT, su carrera comenzó a diluirse conforme dejó de encajar en el molde de "estrella juvenil".

El paso a la adultez vino acompañado de rechazos, papeles cada vez más pequeños y una industria que, sin explicaciones ni contención, le dio la espalda.

El golpe definitivo llegó cuando su participación en En defensa del honor fue prácticamente eliminada en edición, frustrando la esperanza de un regreso profesional.

EL SUICIDIO DE DOS ACTORES EN LA FRANQUICIA DE IT

El 11 de noviembre de 2003, Jonathan Brandis fue encontrado sin vida en su departamento. Tenía solo 27 años. Aunque no dejó una nota, amigos cercanos confirmaron que atravesaba una depresión severa vinculada al declive de su carrera.

Su historia quedó retratada años después en el documental Kid 90, donde se expone la presión, el abandono y la soledad que vivieron muchas estrellas infantiles de esa década.

Más de 20 años después, la muerte de James Ransone, confirmada también como suicidio, generó una inevitable comparación.

Aunque Ransone tuvo una trayectoria distinta, más estable y enfocada en personajes complejos, ambos compartieron algo esencial: interpretaron figuras emocionalmente vulnerables dentro del universo IT.

SIMILITUDES ENTRE LOS ACTORES Y SUS PERSONAJES EN IT

Eddie Kaspbrak, el personaje de Ransone, representaba el miedo, la fragilidad y el trauma que persisten en la adultez. Bill Denbrough, el de Brandis, simbolizaba el liderazgo marcado por la culpa y el dolor infantil.

La coincidencia de que dos actores ligados a la misma franquicia hayan perdido la vida en circunstancias similares ha causado asombro entre el público, no por superstición, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el peso emocional que cargan muchos intérpretes fuera de cámara.

IT seguirá siendo una obra fundamental del terror moderno, pero detrás de su legado también quedan historias reales que invitan a reflexionar sobre la salud mental y la responsabilidad de la industria con quienes alguna vez brillaron bajo sus reflectores.