Adiós Burrita Burrona: Momo Guzmán se despide de su icónico personaje; rumoran pelea con Turbulence

El adiós de Burrita Burrona ya es un hecho y no pasó desapercibido, pues el creador de contenido Momo Guzmán confirmó el retiro definitivo del icónico personaje que, durante cuatro años, se convirtió en uno de los fenómenos más reconocidos de la escena drag y de las redes sociales en México.

El anuncio se dio a conocer la noche del domingo, a través de un extenso comunicado que de inmediato encendió las conversaciones digitales, no solo por la despedida en sí, sino por el contexto que la rodea.

La noticia llega en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura profesional entre Guzmán y Turbulence Drag Queen, su compañera de escenario y pieza clave en el nacimiento y consolidación del proyecto.

La dupla alcanzó notoriedad gracias a videos virales, presentaciones en vivo y un estilo irreverente que conectó con miles de seguidores, autodenominados "ampones".

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE MOMO GUZMÁN

En su comunicado, Momo Guzmán se mostró visiblemente agradecido y emocional. Recordó que desde niño disfrutaba hacer reír y que Burrita Burrona fue el resultado de años de trabajo, aprendizaje y crecimiento personal.

"Han pasado cuatro años desde que inició este proyecto... lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes", escribió.

El creador destacó que el éxito del personaje le permitió mejorar la calidad de vida de su familia, un logro que calificó como el punto más importante de toda la trayectoria.

"Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera... hoy me despido de este personaje para comenzar una nueva historia", señaló, dejando claro que la decisión es definitiva.

RUMORES DE CONFLICTO CON TURBULENCE

Más allá del retiro, lo que ha alimentado la polémica son las especulaciones sobre un presunto pleito con Turbulence.

Usuarios en TikTok y X han señalado cambios evidentes en la dinámica pública entre ambos: dejaron de seguirse en redes, no hubo menciones mutuas en el último show y el silencio ha sido más ruidoso que cualquier comunicado oficial.

Algunos señalamientos apuntan incluso a un conflicto por derechos de autor, ya que Turbulence tendría registrados elementos clave del concepto de Burrita Burrona, lo que habría complicado su continuidad bajo otras gestiones. Nada confirmado, pero suficiente para que internet hiciera lo suyo.

¿QUÉ SIGUE PARA TURBULENCE Y MOMO GUZMÁN?

Mientras tanto, internautas ya especulan sobre nuevos proyectos para los dos artistas, mencionando posibles apariciones en reality shows como La Más Draga, RuPaul´s Drag Race México o incluso La Casa de los Famosos México.

Burrita Burrona, considerada la primera "mascotidrag" en México, deja un legado peculiar y exitoso. Su despedida marca el cierre de una etapa que hizo historia en el entretenimiento digital. El telón cae, los aplausos siguen... y el chisme, por supuesto, continúa.