Farándula

Mi Pobre Angelito: El clásico de Navidad que cumple 35 años y marcó a toda una generación en los 90

En México, la cinta llegó a las salas el 21 de diciembre de 1990 y desde entonces se ha convertido en una tradición que pasa generaciones

Dic. 21, 2025
Cada Navidad para varias personas es prácticamente un ritual familiar sentarse frente a la televisión para ver clásicas películas navideñas como Mi pobre angelito (Home Alone, en su título original). 

La película protagonizada por Macaulay Culkin cumple 35 años desde su estreno y, lejos de envejecer, se mantiene como uno de los grandes clásicos del cine navideño. En México, la cinta llegó a las salas el 21 de diciembre de 1990 y desde entonces se ha convertido en una tradición que cruza generaciones.

A pesar de que la mayoría conoce la historia de memoria, la película sigue arrancando risas y suspiros. Fue dirigida por Chris Columbus, en apenas su tercer largometraje, y escrita por John Hughes, uno de los grandes arquitectos del cine familiar de finales del siglo XX. 

DATOS CURIOSOS Y PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA

El elenco estuvo encabezado por Macaulay Culkin, acompañado por Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O’Hara y Kieran Culkin, hermano menor del protagonista, quien interpretó al primo de Kevin.

Este icónico y entrañable filme narra la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que, por un descuido familiar, se queda solo en casa mientras sus padres viajan de vacaciones. 

Entre travesuras, aprendizaje personal y trampas ingeniosas, Kevin también debe enfrentar a dos torpes ladrones que intentan robar la vivienda. La mezcla de comedia física, emoción y espíritu navideño resultó irresistible para el público.

“Esta cinta es el retrato ideal que teníamos en la cabeza acerca de la Navidad para los que crecimos en los años 90 y 2000: una gran casa, un enorme árbol, una familia numerosa y disfuncional unida por las fiestas, calles cubiertas de nieve y mucha alegría”, afirmó el creador de contenido Emilio Rivas

En la misma línea, Daniel Muñoz, experto en cine y votante de los Golden Globes, destacó que la película recuerda valores como el perdón, el amor familiar y la posibilidad de mejorar, incluso después de los errores.

Entre los datos curiosos más recordados está la famosa casa de los McCallister. El exterior fue filmado frente a una residencia real a las afueras de Chicago, mientras que los interiores se construyeron dentro de una escuela secundaria abandonada. 

A principios de este año, la propiedad fue vendida por cinco millones de dólares y actualmente está siendo restaurada para recuperar la estética noventera que la hizo icónica. “La casa es un personaje más de la cinta”, señaló Muñoz.

En taquilla, *Mi pobre angelito* fue un fenómeno: recaudó 477 millones de dólares a nivel mundial y fue reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la comedia más exitosa de la historia. Durante el rodaje, Culkin solo podía trabajar cinco horas diarias por las leyes de trabajo infantil, y para memorizar sus líneas, Chris Columbus lo motivaba prometiéndole tiempo para jugar Nintendo. Funcionó, y de qué manera.

El éxito abrió la puerta a una secuela en 1992, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, y consolidó la carrera de Columbus, quien más tarde dirigiría las dos primeras películas de Harry Potter. 

En 2023, la cinta fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su valor cultural, histórico y estético. 25 años después, Mi pobre angelito sigue siendo una prueba clara de que la magia navideña no pasa de moda. 

Y sí, verla otra vez, aunque ya sepamos cada broma, sigue siendo una excelente idea. Porque algunos clásicos no se discuten: se disfrutan.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


