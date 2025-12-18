Yolanda Andrade es dada de alta del hospital y revela cómo sigue su recuperación

Yolanda Andrade reapareció públicamente luego de generar preocupación por su reciente ingreso a urgencias. La conductora de televisión confirmó que ya fue dada de alta y que continuará su recuperación desde casa, tras una recaída relacionada con el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del programa Montse & Joe compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y agradecer el apoyo recibido durante los días más complicados de su estado de salud.

En la publicación, acompañada por una imagen de la Basílica de Guadalupe, expresó su gratitud por las oraciones y muestras de cariño.

"Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa", escribió Andrade, quien también aseguró que cualquier novedad relacionada con su salud o su carrera la dará a conocer por ese mismo medio.

"Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026", agregó.

VIVIÓ COMPLICADO MOMENTO EMOCIONAL

La hospitalización de Yolanda Andrade fue confirmada inicialmente por el periodista Jorge Carbajal, quien señaló que su estado de salud se había agravado.

Posteriormente, el propio comunicador, amigo cercano de la conductora, relató que recibió un mensaje de audio de Andrade en el que agradecía profundamente el apoyo del público.

"Nos quería agradecer con todo su corazón por sus oraciones, su apoyo y su cariño", explicó Carbajal, quien decidió no reproducir el audio al señalar que la voz de la presentadora se escuchaba muy débil.

El periodista también describió el difícil momento emocional que atravesó Yolanda durante su estancia en el hospital, asegurando que las últimas horas fueron especialmente complicadas debido a la falta de descanso y la constante atención médica, situación que la tenía desesperada y triste.