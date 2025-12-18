  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

¿Quién es Carolina Miranda, la actriz que peleó con Yeri Mua durante el concierto de Bad Bunny?

La influencer, fiel a su polémico estilo, relató a través de sus redes sociales cómo fue víctima de empujones y codazos dentro de "La casita"

Dic. 18, 2025
¿Quién es Carolina Miranda, la actriz que peleó con Yeri Mua durante el concierto de Bad Bunny?

La reciente visita de Bad Bunny a México no solo encendió los escenarios con su música y despliegue visual, también generó una conversación paralela que poco tuvo que ver con el setlist de su gira.

Con recintos abarrotados y una producción pensada para crear experiencias inmersivas, cada presentación del puertorriqueño se convirtió en un evento social donde el espectáculo va más allá del escenario principal.

Uno de los momentos más comentados del show es el traslado del cantante hacia una escenografía íntima conocida como "La casita", un espacio que simula una vivienda y que permite una cercanía poco común con el artista.

Esta dinámica exclusiva atrae no solo a fans, sino también a figuras del entretenimiento, generando una atención simultánea que muchas veces compite con el propio concierto.

YERIMUA CUENTA QUE UNA ACTRIZ LA EMPUJÓ DURANTE EL CONCIERTO DE BAD BUNNY

La polémica empezó luego de que durante la función del pasado 16 de diciembre, la cantante e influencer Yeri Mua aseguró haber sido víctima de empujones y codazos dentro de "La casita".

La acusación fue difundida por la propia creadora de contenido a través de redes sociales, detonando una ola inmediata de reacciones, análisis y juicios públicos.

Como suele ocurrir en eventos masivos, los videos captados por asistentes comenzaron a circular y fueron examinados cuadro por cuadro por los internautas.

A partir de estas grabaciones surgieron especulaciones que apuntaron a la actriz mexicana Carolina Miranda como la posible protagonista involuntaria del altercado, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial ni declaraciones directas que respalden esta versión.

La ausencia de posturas formales por parte de las involucradas permitió que el tema creciera a partir de interpretaciones, demostrando cómo un gesto aislado puede escalar rápidamente a controversia viral cuando se combina con celebridades, redes sociales y un entorno de alta exposición.

¿QUIÉN ES CAROLINA MIRANDA?

imagen-cuerpo

Carolina Miranda, nacida el 25 de junio de 1990 en Irapuato, Guanajuato, es una actriz mexicana con una trayectoria sólida en televisión, cine y teatro.

Su carrera se ha construido a base de disciplina, formación constante y personajes emocionalmente complejos que le han permitido destacar dentro de la industria.

Uno de los puntos más relevantes de su trayectoria fue la nominación al Emmy Internacional por su actuación en la segunda temporada de Mujeres Asesinas, donde interpretó a Esmeralda, un papel que marcó un antes y un después en su reconocimiento profesional.

A lo largo de los años ha participado en producciones como Señora Acero, ¿Quién mató a Sara?, Perfil falso, La mujer del diablo y Tierra de esperanza, consolidando una imagen versátil y vigente.

Más allá de la polémica reciente, Carolina Miranda continúa siendo una figura activa y respetada dentro del panorama audiovisual, recordando que, en la era digital, la línea entre el espectáculo y la controversia es cada vez más delgada.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Kristin Cabot rompe el silencio: La verdad detrás del escándalo de la Kisscam en Coldplay
Farándula

Kristin Cabot rompe el silencio: La verdad detrás del escándalo de la Kisscam en Coldplay

Diciembre 18, 2025

La exejecutiva de la empresa tecnológica Astronomer, habló por primera vez sobre el episodio que la colocó en el centro de un escándalo mediático

Florinda Meza reaviva polémica y acusa a Graciela Fernández de quedarse con el dinero de ´Chespirito´
Farándula

Florinda Meza reaviva polémica y acusa a Graciela Fernández de quedarse con el dinero de ´Chespirito´

Diciembre 18, 2025

Durante su participación en un programa chileno, Meza habló abiertamente de su experiencia personal con la exesposa de Chespirito

Yolanda Andrade envía mensaje desde el hospital: ¿cuál es la situación actual de la conductora de televisión?
Farándula

Yolanda Andrade envía mensaje desde el hospital: ¿cuál es la situación actual de la conductora de televisión?

Diciembre 17, 2025

Aunque su estado de salud ha sido motivo de especulación, personas cercanas a la presentadora han aclarado que se encuentra estable y bajo observación