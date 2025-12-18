Kristin Cabot rompe el silencio: La verdad detrás del escándalo de la Kisscam en Coldplay

Seis meses después de que un breve video captado por la kisscam durante un concierto de Coldplay diera la vuelta al mundo, la mujer que aparece en las imágenes decidió finalmente contar su versión de los hechos.

Kristin Cabot, ex ejecutiva de la empresa tecnológica Astronomer, habló por primera vez sobre el episodio que la colocó en el centro de un escándalo mediático, un clip de apenas 16 segundos que, según sus propias palabras, terminó por arruinar su vida personal y profesional.

ESCÁNDALO DE LA KISSCAM EN COLDPLAY

El video fue grabado el 15 de julio durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston. En las pantallas gigantes del recinto apareció Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, con el brazo rodeando la cintura de Cabot. Al percatarse de que estaban siendo enfocados, ambos reaccionaron con evidente nerviosismo: él se agachó rápidamente y ella se cubrió el rostro con las manos.

La escena no pasó desapercibida para Chris Martin, vocalista de la banda, quien bromeó ante miles de asistentes: "¡Miren a estos dos! ¿Qué? O tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos". Minutos después, el propio cantante expresó su arrepentimiento por el comentario y, más tarde, ironizó nuevamente al preguntar a otra pareja enfocada por la cámara si eran "una pareja legal".

KRISTIN CABOT ROMPE EL SILENCIO

En una reciente entrevista con The Times, Kristin Cabot decidió romper el silencio y enfrentar directamente la narrativa que se construyó en torno a ella. Aseguró que aquel momento fue la primera vez que ella y Byron se mostraron físicamente cariñosos en público y sostuvo que ambos se encontraban separados amistosamente de sus respectivas parejas.

"Podría haberme caído un rayo, podría haberme ganado la lotería o podría haber pasado esto", relató. "Incluso si hubiera tenido una aventura, no es asunto de nadie. Ha sido como una letra escarlata; la gente ha borrado todo lo que he logrado en mi vida y en mi carrera. Esta no puede ser la última palabra".

Cabot reconoció que se enamoró de Byron y explicó que fue ella quien lo invitó al concierto luego de recibir dos boletos. También reveló un dato inesperado: su entonces pareja, Andrew Cabot, se encontraba en el mismo concierto, en una primera cita, mientras ambos atravesaban una separación "increíblemente amistosa".

"Mi reacción inmediata fue pensar: ´¡Dios mío, llegó Andrew!´. Me preocupaba avergonzarlo. Luego pensé: Andy es mi jefe, esto se ve mal", recordó sobre el instante en que se vio reflejada en la pantalla gigante.

LAS CONSECUENCIAS PERSONALES

Tras el escándalo, Kristin afirmó que mantuvo contacto con Andy Byron solo por un tiempo, intercambiando consejos sobre cómo manejar la crisis, pero que desde entonces no han vuelto a hablar.

En cuanto a su vida personal, distintos reportes señalan que Cabot se divorció de Kenneth Thornby en 2022 y que posteriormente estuvo casada con Andrew Cabot, director ejecutivo de Privateer Rum, aunque no está claro cuándo concluyó esa relación. Por su parte, Andy Byron tiene dos hijos con su exesposa Megan Kerrigan Byron, quien, tras la avalancha de comentarios en redes sociales, eliminó referencias a su matrimonio y cerró sus cuentas públicas