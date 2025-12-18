Florinda Meza reaviva polémica y acusa a Graciela Fernández de quedarse con el dinero de ‘Chespirito’

Una nueva controversia sacude el legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, luego de que Florinda Meza hiciera declaraciones que volvieron a poner bajo la lupa la vida personal y financiera del comediante.

En una entrevista reciente, la actriz aseguró que existieron diferencias económicas importantes entre el trato que Gómez Bolaños tuvo con su entonces esposa, Graciela Fernández, y el que mantuvo con ella durante los años que compartieron su vida, lo que desató reacciones encontradas entre seguidores y especialistas del espectáculo.

FLORINDA MEZA REAVIVA POLÉMICA Y ACUSA A GRACIELA FERNÁNDEZ

Durante su participación en el programa chileno Only Fama, Florinda Meza habló abiertamente de su experiencia personal y comparó su situación con la de Graciela Fernández, exesposa y madre de los hijos de ‘Chespirito’. La actriz, recordada por su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, fue tajante al afirmar que nunca recibió una propiedad por parte del comediante.

“A mí nunca me compró una casa”, señaló Meza, al tiempo que aseguró que, en contraste, Graciela Fernández habría recibido varias propiedades a lo largo de su matrimonio con Gómez Bolaños. Según su testimonio, cada vez que la exesposa del comediante deseaba una vivienda nueva, esta le era adquirida. “Su mamá cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces, se le compró casa”, comentó.

La actriz fue más allá al asegurar que, desde lo que ella observó, esas propiedades eran vendidas posteriormente y el dinero se quedaba en manos de Graciela Fernández. “Cuatro veces, ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. No usaba ese dinero, ¿qué pasó? No lo sé”, dijo, marcando distancia al aclarar que desconoce el destino final de esos recursos.

Las declaraciones de Florinda Meza no tardaron en generar debate, pues reavivaron viejas discusiones sobre la vida privada de Roberto Gómez Bolaños, un tema que durante años permaneció relativamente al margen del escándalo público.

LA HERENCIA QUE ‘CHESPIRITO’ HABRÍA DEJADO A GRACIELA FERNÁNDEZ

El divorcio entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández fue uno de los episodios más dolorosos en la vida del comediante, según él mismo reconoció en su libro Sin querer queriendo: memorias. En esa obra, ‘Chespirito’ relató el fuerte impacto emocional que le significó la separación y asumió su responsabilidad en la ruptura, aunque también dejó claro que no consideraba justo cargar con toda la culpa.

Tras la separación, diversos medios han señalado que Gómez Bolaños habría dejado una herencia considerable a Graciela Fernández, presuntamente motivado por el sentimiento de remordimiento que experimentó al iniciar una nueva relación sentimental con Florinda Meza. Aunque nunca se reveló una cifra oficial, entre los bienes que habría recibido la exesposa del comediante se mencionan centenarios, dos casas, un automóvil, muebles y algunos terrenos.

Las recientes declaraciones de Florinda Meza han vuelto a colocar este capítulo íntimo de la vida de Roberto Gómez Bolaños en el centro de la conversación pública, demostrando que, a más de una década de su fallecimiento, la figura de ‘Chespirito’ sigue generando debate no solo por su legado artístico, sino también por las complejas historias personales que marcaron su vida.