¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley? Esto dice la demanda por fraude filtrada

Una demanda judicial presentada en Estados Unidos ha provocado revuelo mediático tras incluir una afirmación no comprobada que involucra a las familias del actor John Travolta y del legendario músico Elvis Presley. En documentos vinculados al litigio se sugiere que Benjamin Travolta, hijo de John Travolta y la fallecida actriz Kelly Preston, tendría un vínculo genético con Presley.

La versión fue retomada por medios estadounidenses como People, que aclaran que se trata de señalamientos incluidos dentro de una disputa legal ajena al actor y que no han sido confirmados ni probados por las personas mencionadas.

LA AFIRMACIÓN INCLUIDA EN LA DEMANDA JUDICIAL

Según una enmienda incorporada al proceso legal, Riley Keough, nieta de Elvis Presley, habría donado óvulos a John Travolta y Kelly Preston para la concepción de su hijo Benjamin, quien nació en noviembre de 2010. Bajo esta narrativa, el menor sería bisnieto genético del icónico cantante.

Los documentos señalan que, como parte de este supuesto acuerdo, Keough habría recibido un automóvil Jaguar antiguo y un pago de entre 10 mil y 20 mil dólares. Sin embargo, no existe evidencia pública que respalde esta versión, ni confirmación por parte de Riley Keough, John Travolta o sus representantes legales.

¿QUIÉNES PRESENTARON LA DEMANDA Y CON QUÉ OBJETIVO?

La demanda fue interpuesta por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley. El litigio original se centra en acusaciones de presunto fraude e incumplimiento de contrato contra Navarone Garibaldi, hijo de Priscilla Presley.

De acuerdo con los reportes, el objetivo final del proceso legal sería obtener recursos económicos para Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie Presley. Las alegaciones relacionadas con una supuesta donación de óvulos fueron añadidas posteriormente mediante una enmienda, pese a no estar directamente vinculadas con el conflicto financiero principal.

Que drama ??

Según John Travolta y su esposa utilizaron óvulos de la nieta de Lisa Marie Presley (Hija de Elvis), Riley

Keough, para tener a su hijo Ben (15 años). También dicen que Lisa Marie ya les había dado óvulos, pero dejaron de quererlos porque tenían "heroina". https://t.co/9LvcgAz1RZ — Meredith Gay ?? (@MerGarza) December 18, 2025

OTRAS VERSIONES INCLUIDAS EN LOS DOCUMENTOS FILTRADOS

Los escritos judiciales también incluyen otras afirmaciones no verificadas, como que John Travolta y Kelly Preston habrían intentado concebir hijos previamente utilizando óvulos de Lisa Marie Presley. Según estos documentos, la pareja habría decidido no continuar con ese procedimiento.

El medio People subraya que no existe confirmación de que dichos intentos hayan ocurrido o derivado en un embarazo, y aclara que estas versiones provienen únicamente de los argumentos presentados por los demandantes.

REACCIÓN LEGAL DE LA FAMILIA PRESLEY

La respuesta por parte de la familia Presley no se hizo esperar. Marty Singer, abogado de Priscilla Presley, rechazó tajantemente las acusaciones y las calificó como "escandalosas".

En declaraciones a medios estadounidenses, Singer afirmó que se trata de un intento inapropiado de ejercer presión indebida dentro del proceso legal y recalcó que estas alegaciones no guardan relación alguna con la disputa financiera original. Además, calificó la inclusión de estos señalamientos como "vergonzosa" y fuera de lugar en un juicio de esta naturaleza.