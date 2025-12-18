Grupo La Mira presenta popurrí de Maná

Este 2025, Grupo La Mira cumple 4 años de trayectoria y desde su fundación esta agrupación ha sacado canciones que han estado en el gusto de la gente sonorense e incluso fuera del estado, ya que el grupo ha estado en diferentes partes de la República Mexicana poniendo a bailar con su música.

LANZAMIENTO DE POPURRÍ DE MANÁ



Hace unas semanas, La Mira lanzó un popurrí donde hacen tributo a la banda Maná, sacando canciones con el estilo de La Mira. Temas como Buscándola, Cómo te deseo y Perdido en un barco formaron parte de esta combinación de melodías, cantadas por Aarón Soto Jr., bajista y vocalista de la agrupación, Canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Aparte de estas canciones, Grupo La Mira sacó varios temas en un álbum llamado Esto es ritmo, esto es Sonora, donde también varias canciones tomaron popularidad en diferentes plataformas digitales. Temas como El alacrán y Tu cariñito fueron del gusto de la gente y pusieron a Grupo La Mira en tendencia en Sonora.

HABRÁ MÁS SORPRESAS DE GRUPO LA MIRA ESTE 2026



Uriel Ruiz, fundador, saxofonista y director musical de Grupo La Mira, dijo que para el próximo año la agrupación tendrá más sorpresas y que la música que sacarán próximamente será del gusto de la gente, para que estén atentos a lo próximo que sacará el nuevo reinado musical.

Desde su fundación en el año 2021, Grupo La Mira se ha puesto como uno de los grupos favoritos en Sonora, ya que sus fundadores, Aarón Soto y Uriel Ruiz, han sido íconos de la música sonorense, debido a su paso por agrupaciones de renombre. Los dos músicos ya se han hecho de un espacio y popularidad cuando se habla de la música sonorense. Además, Grupo La Mira ha sacado colaboraciones con diferentes grupos; uno de ellos ha sido Bronco, agrupación popular internacionalmente, y hace unos años sacaron Sergio el bailador junto con Grupo La Mira.

El próximo año veremos más del nuevo reinado musical, con más temas que pondrán a bailar a todo Sonora con ese ritmo y estilo que caracteriza a Grupo La Mira.