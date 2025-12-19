Muere Diego Lerner, figura clave en la expansión de Disney en América Latina y el mundo

El mundo del entretenimiento internacional está de luto. Diego Lerner, uno de los ejecutivos más influyentes en la historia reciente de The Walt Disney Company, falleció este jueves 18 de diciembre en Buenos Aires.

Con una trayectoria de más de tres décadas dentro de la compañía, Lerner fue pieza fundamental en la consolidación de Disney en América Latina y en otros mercados estratégicos, dejando un legado que marcó a toda una industria.

¿QUIÉN ERA DIEGO LERNER?

Lerner se desempeñaba como presidente honorario de Disney Latinoamérica, un reconocimiento otorgado por su invaluable contribución a la empresa a lo largo de los años. Su carrera estuvo estrechamente ligada al crecimiento de la marca en la región, donde ocupó la presidencia en dos periodos: de 2000 a 2009 y nuevamente desde abril de 2018 hasta este año. Entre ambos mandatos, fue presidente de Disney EMEA (Europa, Medio Oriente y África) de 2009 a 2017.

Durante su segunda presidencia en América Latina, Diego Lerner encabezó uno de los momentos de mayor transformación para la compañía, al supervisar el lanzamiento de Disney++ y Star++, plataformas que redefinieron la estrategia digital del grupo y dieron paso a una amplia producción de contenidos originales pensados para audiencias locales.

Su primera presidencia coincidió con una etapa clave de expansión. En esos años fue responsable del lanzamiento de exitosos canales de televisión de paga como Disney Channel y Disney Junior.

El legado de Lerner, destacó la propia empresa, se refleja en la consolidación de Disney en mercados clave, el desarrollo de estrategias de contenido local y la integración de la tecnología como una herramienta esencial para contar historias. Su carrera en Disney comenzó a principios de los años 90, cuando tuvo a su cargo la apertura de las primeras oficinas de la compañía en América Latina, dando inicio a una expansión que transformó el negocio del entretenimiento en la región.

A lo largo de su gestión, Disney alcanzó un liderazgo indiscutible en cine, televisión, radio, entretenimiento para el hogar, merchandising y entretenimiento digital, logrando más que triplicar el tamaño del negocio durante los años en que Lerner dirigió la región latinoamericana.

Diego Lerner dejó una huella profunda no sólo en Disney, sino en toda la industria del entretenimiento. Su visión, su apuesta por el talento local y su liderazgo humano permanecen como parte esencial de un legado que trascendió fronteras.