VIDEO | Así se vivió la descontrolada posada de Wendy Guevara en León Guanajuato

Lo que comenzó como una posada navideña sencilla terminó convirtiéndose en un evento masivo. Wendy Guevara, influencer y figura mediática originaria de León, Guanajuato, organizó una celebración en su barrio natal del Coecillo que reunió a más de 2 mil personas, de acuerdo con asistentes y reportes de medios locales.

La reunión, pensada originalmente para convivir con vecinos y repartir dulces, rápidamente se salió de control debido a la gran respuesta de sus seguidores, quienes acudieron desde distintas colonias y municipios cercanos tras la convocatoria difundida en redes sociales.

UNA POSADA QUE SUPERÓ TODAS LAS EXPECTATIVAS

Wendy Guevara compartió en sus plataformas digitales que realizaría la posada junto a su amiga Magda, con la intención de mantener una celebración familiar y cercana. Sin embargo, el llamado fue escuchado por miles de personas que llegaron desde temprana hora al Coecillo.

Asistieron familias completas provenientes de colonias como Brisas del Campestre, Las Joyas, Héroes de León y San Juan Bosco. Incluso, algunos seguidores viajaron desde San Francisco del Rincón y Morelia, Michoacán, lo que incrementó de forma considerable la afluencia.

La cantidad de personas rebasó la capacidad del espacio, lo que provocó momentos de desorganización y sorpresa entre los organizadores.

WENDY GUEVARA REACCIONA ANTE LA MULTITUD

Durante el desarrollo del evento, Wendy expresó su asombro al ver la enorme cantidad de asistentes y manifestó su preocupación por no contar con suficientes dulces y alimentos para todos.

En videos difundidos en redes sociales, se le escucha decir que no esperaba tanta gente y que la situación la tomó por sorpresa, ya que la posada estaba pensada para un grupo mucho más reducido.

Para evitar mayores problemas, su equipo optó por repartir boletos entre los niños antes del rezo del rosario, con el fin de que los dulces y regalos fueran entregados de manera ordenada y únicamente a los menores.

SEGUIDORES DE OTROS MUNICIPIOS Y ESTADOS

La posada no solo atrajo a vecinos del Coecillo, sino también a seguidores de Wendy de otras zonas de Guanajuato y de distintos estados. Esto generó largas filas en las calles cercanas y un ambiente festivo que fue documentado por vecinos y automovilistas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se observa a familias completas, niños acompañados de sus padres y una gran concentración de personas alrededor del lugar donde se realizó la celebración.

Muchos asistentes señalaron que llegaron con horas de anticipación para asegurar su lugar y poder participar en la convivencia.

EL EVENTO SE VUELVE VIRAL EN REDES SOCIALES

La posada organizada por Wendy Guevara rápidamente se volvió tendencia. Cientos de publicaciones mostraron la magnitud del evento, así como los momentos en los que la influencer convivía con sus seguidores, se tomaba fotografías y agradecía el apoyo recibido.

Aunque hubo comentarios señalando la falta de control por la gran asistencia, la mayoría de las reacciones destacaron el ambiente alegre y familiar que se vivió durante la celebración.

LA CONEXIÓN DE WENDY GUEVARA CON SU PÚBLICO

Originaria de León, Wendy Guevara se dio a conocer a nivel nacional con el proyecto "Las Perdidas", un fenómeno viral que la llevó a consolidarse como creadora de contenido y figura del entretenimiento digital.

Su popularidad creció aún más tras ganar el reality "La Casa de los Famosos México", lo que le permitió ampliar su base de seguidores y fortalecer su relación con el público.

La respuesta masiva a esta posada refleja el nivel de convocatoria que mantiene y la cercanía que conserva con sus fans, especialmente en su ciudad natal.

UN EVENTO QUE DEJÓ HUELLA EN LA COMUNIDAD

La posada de Wendy Guevara terminó siendo un evento que rebasó todas las expectativas. Con una asistencia estimada de más de 2 mil personas, la celebración se transformó en un suceso viral que dio de qué hablar en redes sociales y medios locales.

Más allá del desorden inicial, el evento evidenció el impacto que puede tener una figura de las redes sociales al convocar a su audiencia y la fuerte conexión que Wendy mantiene con su comunidad y seguidores.