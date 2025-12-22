  • 24° C
Farándula

Bad Bunny termina gira en la Ciudad de México con ocho conciertos completamente agotados

La serie de conciertos se consolidó como uno de los eventos musicales más ambiciosos y relevantes de los últimos años en la capital mexicana

Dic. 22, 2025
Bad Bunny alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al llenar el Estadio GNP Seguros durante ocho noches consecutivas, del 10 al 21 de diciembre, como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Con más de 520 mil asistentes, la serie de conciertos se consolidó como uno de los eventos musicales más ambiciosos y relevantes de los últimos años en la capital mexicana.

La energía del público convirtió cada noche en una celebración colectiva. Los seguidores corearon cada tema, mientras Bad Bunny ofrecía un espectáculo de casi tres horas que fusionó música, narrativa y referencias culturales. La puesta en escena se desarrolló en dos escenarios, llevando al artista del principal a "La Casita", un espacio inspirado en Puerto Rico, para luego regresar al escenario central en un cierre que mantuvo la conexión con el público durante toda la presentación.

Entre los invitados especiales se encontraron Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano y por último J Balvin, quienes sumaron momentos memorables a la serie de conciertos. La combinación de géneros y generaciones reafirmó a Bad Bunny como un referente cultural que trasciende fronteras y sonidos, transformando sus shows en auténticos fenómenos culturales.

El cierre de las presentaciones en la Ciudad de México marcó un capítulo clave de su gira, que consta de 56 fechas completamente agotadas en estadios de 18 países y cuatro continentes, con más de 2.6 millones de boletos vendidos. Esta gira histórica posiciona a Bad Bunny como el primer artista latino en encabezar estadios a nivel global y refuerza su influencia en la música mundial, especialmente en un año en el que suma seis nominaciones al Grammy y se prepara para presentarse en el Super Bowl Halftime Show.

Con estas ocho noches históricas, Bad Bunny no solo reafirma su poder de convocatoria, sino que también consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de su generación, dejando una marca imborrable en la Ciudad de México y en la música latina a nivel mundial.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

