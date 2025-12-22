La Granja VIP confirma segunda temporada para 2026: ¿Qué cambios habrá en el reality de TV Azteca?

La Granja VIP se ha consolidado como uno de los realities shows más exitosos de los últimos años en la televisión mexicana, y su renovación ya es oficial.

Tras una primera temporada que dominó las tendencias, generó millones de interacciones y mantuvo a la audiencia conectada las 24 horas del día, TV Azteca confirmó que el programa tendrá una segunda temporada que llegará en 2026.

El anuncio se realizó en un momento estratégico: durante la gran final del reality, cuando la tensión estaba al máximo y el público esperaba conocer al ganador. Fue ahí donde se confirmó que el formato no solo cumplió las expectativas, sino que superó con creces los objetivos de audiencia y participación digital.

ALFREDO ADAME GANA LA GRANJA VIP ¿CUÁNTO DINERO OBTUVO?

Luego de más de 10 semanas de competencia intensa, el ganador de la primera temporada de La Granja VIP fue Alfredo Adame, quien logró imponerse en la votación final frente a La Bea, Kim Shantal, César Doroteo y Eleazar Gómez.

Su permanencia constante, estrategia polémica y fuerte presencia mediática lo llevaron a conquistar al público. Como premio, Alfredo Adame se llevó 2 millones de pesos, además del reconocimiento de convertirse en el primer campeón del formato en México.

Su triunfo generó reacciones encontradas en redes sociales, pero también consolidó la conversación alrededor del programa incluso después de su final.

ÉXITO DE LA GRANJA VIP EN CIFRAS

La primera edición reunió a 16 celebridades en un espacio de 1,478 metros cuadrados, donde convivieron con más de 46 animales y enfrentaron dinámicas físicas, emocionales y estratégicas. En números, el reality registró:

589 millones de votos en galas

19 millones de usuarios en el sitio web

Más de 25 millones de horas vistas en el 24/7

133 millones de interacciones

69 días consecutivos en tendencia

2.5 billones de impresiones en redes sociales

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA GRANJA VIP 2 Y QUÉ CAMBIOS TENDRÁ?

La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el 11 de octubre de 2026, es decir, dentro de 294 días, tal como lo anunció Adal Ramones durante la final.

Entre los cambios más relevantes destaca la conducción. Adal Ramones continuará como conductor principal, pero únicamente en las galas de eliminación y la asamblea semanal. El resto de las emisiones quedarían a cargo de Kristal Silva, quien tuvo una recepción positiva por parte del público. Además, se analiza integrar a un conductor masculino adicional para narrar competencias y dinámicas.

Con estos ajustes y el respaldo de su éxito rotundo, La Granja VIP se perfila para regresar más fuerte, más polémica y con una nueva generación de celebridades dispuestas a todo por conquistar al público.