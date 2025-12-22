Muere Vince Zampella, cocreador de Call of Duty

Vince Zampella, una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, murió el domingo 21 de diciembre de 2025 tras un accidente automovilístico ocurrido en una carretera montañosa al norte de Los Ángeles. Su fallecimiento generó conmoción inmediata en la industria del entretenimiento digital a nivel mundial.

ASÍ OCURRIÓ EL ACCIDENTE

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de California, el hecho se registró alrededor de las 12:45 del día en la autopista Angeles Crest, ubicada en las montañas de San Gabriel. El vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió del camino por causas que aún no han sido determinadas y chocó contra el guardarraíl.

Tras el impacto, el automóvil se incendió. Las autoridades confirmaron que el desarrollador fue declarado sin vida en el lugar. En el vehículo viajaba un acompañante cuya identidad no ha sido revelada; esta persona fue expulsada del auto y murió horas después en un hospital cercano.

Hasta ahora no se ha informado la participación de otros vehículos ni factores externos. La investigación sigue abierta para esclarecer qué provocó el accidente.

Las autoridades no han emitido conclusiones finales y tampoco se han dado a conocer comunicados oficiales por parte de la familia del desarrollador.

UNA CARRERA QUE MARCÓ A MILLONES DE JUGADORES

Vince Zampella fue una pieza clave en la evolución de los videojuegos modernos. Como fundador de Infinity Ward, participó en la creación de Call of Duty, franquicia que cambió el género de los shooters y se convirtió en una de las más exitosas de la historia.

Tras diferencias internas con Activision, Zampella dejó el estudio junto a Jason West y fundó Respawn Entertainment en 2010. Desde ahí lideró proyectos innovadores como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, títulos que recibieron amplio reconocimiento tanto de la crítica como del público.

Respawn fue adquirido por Electronic Arts en 2017, lo que permitió a Zampella asumir un papel clave en el rumbo de franquicias como Battlefield. Bajo su liderazgo, Battlefield 6 logró un importante éxito comercial en diciembre de 2025, superando incluso a Call of Duty en ventas, un hecho sin precedentes para la saga.

REACCIONES TRAS SU FALLECIMIENTO

La noticia de su muerte provocó múltiples reacciones en la comunidad gamer. Desarrolladores, estudios y figuras públicas expresaron mensajes de despedida y reconocimiento. Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, destacó el impacto de Zampella en la industria y su capacidad para transformar la forma de jugar.

Hasta el momento, ni Respawn Entertainment ni EA han emitido declaraciones oficiales, aunque diversos medios confirmaron que ambas compañías fueron contactadas para dar su postura.

La muerte de Vince Zampella deja un vacío profundo en la industria de los videojuegos. Su visión, creatividad y liderazgo ayudaron a definir una era completa del entretenimiento digital y marcaron a millones de jugadores en todo el mundo. Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, su legado permanece vivo en las franquicias que ayudó a construir y en la influencia que dejó en el desarrollo de videojuegos modernos.