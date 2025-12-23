Marvel ya confirmó el regreso de Steve Rogers en Avengers: Doomsday

Tras la reciente filtración del primer tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel Studios hizo oficial el esperado regreso de Steve Rogers al Universo Cinematográfico de Marvel. Chris Evans retomará su icónico papel como Capitán América en la próxima película Avengers: Doomsday.

El estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026, marcando uno de los retornos más sorpresivos y comentados de la franquicia.

REGRESO DE STEVE ROGERS A MARVEL

El avance muestra a Rogers en una faceta inédita: en su hogar, convertido en padre de un bebé recién nacido, mientras observa con nostalgia su emblemático traje del Capitán América. "Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday", señala el video, que posteriormente se filtró en internet y ya puede verse en línea en alta definición.

El teaser, con una duración de 1 minuto y 21 segundos, fue concebido inicialmente como material exclusivo para salas de cine y es apenas uno de varios avances que, según rumores, Marvel planea proyectar en las próximas semanas como parte de su estrategia de expectativa.

La última aparición de Steve Rogers en el cine ocurrió al final de Avengers: Endgame (2019), película que también marcó la muerte de Iron Man. En ese desenlace, el personaje de Evans entrega su escudo rojo, blanco y azul a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien asumió oficialmente el manto del Capitán América. Mackie protagonizó en 2025 Captain America: Brave New World, acompañado por Danny Ramírez como Joaquín Torres.

El regreso de Evans se suma a otro anuncio de alto impacto para los fans: Robert Downey Jr. también volverá al universo Marvel, aunque esta vez en un rol distinto, al interpretar al villano Doctor Doom. En marzo pasado, Marvel reveló parte del elenco de Avengers: Doomsday mediante una transmisión en vivo de varias horas, en la que confirmó a actores como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta; sin embargo, el nombre de Evans no figuró en esa primera lista, lo que incrementó la sorpresa por su regreso.

Con este movimiento, Marvel apuesta nuevamente por la nostalgia y por reunir a figuras clave de su etapa más exitosa, en lo que promete ser uno de los eventos cinematográficos más importantes de los próximos años.