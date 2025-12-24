  • 24° C
Viral

Del Upside Down al recalentado: Los memes de Stranger Things que están rompiendo internet esta Navidad

Muchos esperan este 25 de diciembre el recalentado, otros ya se preparan para un maratón para saber qué pasará con Hawkins y sus personajes favoritos

Dic. 24, 2025
La Navidad este 2025 es diferente para los millones de fanáticos de Stranger Things alrededor del mundo, pues el jueves 25 de diciembre será una de las fechas más esperadas del año y no precisamente por el espíritu navideño.

Netflix ha convertido la quinta y última temporada de la serie en un acontecimiento global con un calendario de estrenos que cruza fiestas y fin de año, y las redes sociales están llenas de memes que convierten cada teoría, cada emoción y la espera en un fenómeno viral irreverente e ingenioso.

Los internautas han expresado su ansiedad por saber qué habría pasado con Eleven, Vecna o Will, a través de diversos memes que van desde comparativas de Vecna con regalos navideños imposibles de descifrar, hasta juegos de palabras con recalcado y recalentado.

TEMPORADA 5 DE STRANGER THINGS DIVIDIDA EN VOLÚMENES

La estrategia de Netflix ha alimentado esa expectación, pues la temporada 5 se dividió en tres partes: el Volumen 1 con los primeros cuatro episodios debutó el 26 de noviembre, marcando el inicio del fin.

El Volumen 2, con tres capítulos (Shock Jock, Escape from Camazotz y The Bridge) llega el 25 de diciembre, lo que la hace un auténtico "regalo de Navidad" para los suscriptores; y finalmente, el episodio final se estrenará el 31 de diciembre en Estados Unidos, consolidando un cierre de año épico.

La espera entre volúmenes, y el lapso de apenas seis días entre el estreno navideño y la conclusión, ha provocado que cada pausa sea terreno fértil para teorías, spoilers falsos y humor viral que se despliega como un recalentado que nadie quiere dejar de ver.

A medida que nos acercamos al 25 de diciembre, algo es seguro: no solo Hawkins está en peligro, sino que Twitter, TikTok y grupos de fans serán un campo de batalla de creatividad humorística digna de cualquier batalla final contra el Upside Down.

Si el recalentado de la cena navideña ya es un clásico... prepárate: esta temporada de Stranger Things va a ser la excusa perfecta para un nuevo banquete de memes antes del brindis de Año Nuevo.

