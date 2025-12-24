¿Aburridos en la cena? Los mejores juegos de mesa y retos para esta Navidad

Con la llegada de la temporada navideña, muchas familias buscan actividades que puedan compartir entre risas, competencia y diversión. Los juegos de mesa son una excelente opción para reunir a todas las generaciones alrededor de una mesa, crear recuerdos y disfrutar un rato distinto lejos de las pantallas. Aquí te presentamos una selección de los mejores juegos para esta Navidad, con opciones populares en México y clásicos que nunca pasan de moda.

LOTERÍA MEXICANA.

Cada jugador recibe un tablero con distintas imágenes. Una persona va sacando cartas al azar y las va nombrando. Los jugadores marcan en su tablero las imágenes que vayan saliendo. Gana quien complete primero un patrón acordado, como una fila, columna o todo el tablero, y grite "lotería".

SERPIENTES Y ESCALERAS.

Cada jugador tiene una ficha y avanza por el tablero según el número que marque el dado. Si caes en una escalera, subes hasta una casilla más adelante; si caes en una serpiente, bajas a una casilla anterior. Gana quien llegue primero a la última casilla.

DOMINÓ .

Se reparten las fichas entre los jugadores. El objetivo es ir colocando fichas que coincidan en número con las que ya están en la mesa. Gana quien se quede sin fichas primero o quien tenga menos puntos cuando ya no se puedan hacer más jugadas.

JENGA .

Se construye una torre con bloques de madera colocados en filas. Por turnos, cada jugador retira una pieza de la torre y la coloca en la parte superior, usando solo una mano. El reto es mantener el equilibrio. Pierde quien provoque que la torre se derrumbe.

AJEDREZ

.Es un juego de estrategia para dos personas. Cada jugador controla un ejército de piezas y el objetivo es poner en jaque mate al rey del rival, es decir, dejarlo sin movimientos posibles para escapar. Cada pieza se mueve de forma distinta y el juego requiere planificación y concentración.

BASTA .

Se elige una letra al azar y se asignan categorías como nombre, ciudad, animal o comida. Los jugadores deben escribir una palabra por categoría que empiece con esa letra. El primero en terminar dice "basta" y se revisan las respuestas para sumar puntos.

100 MEXICANOS DIJIERON.

Un jugador hace de presentador y lee preguntas con respuestas comunes. Los demás jugadores o equipos deben adivinar las respuestas más populares. Ganan puntos según el número de personas que dieron esa respuesta.

UNO

Cada jugador recibe cartas y debe deshacerse de ellas lo más rápido posible. Se pueden tirar cartas del mismo color o número que la que está en la mesa. Las cartas especiales cambian el ritmo del juego. Gana quien se quede sin cartas primero.

DÍGALO CON MÍMICA.

Los jugadores se dividen en equipos. Uno de ellos debe representar con gestos una palabra o frase sin hablar, mientras su equipo intenta adivinarla en un tiempo limitado. Gana el equipo que acierte más palabras.

Los juegos de mesa siguen siendo una de las mejores formas de convivir en Navidad, sin importar la edad. Desde los tradicionales mexicanos hasta los más modernos, todos ofrecen la oportunidad de desconectarse un momento y disfrutar de la compañía. Elegir uno puede ser el inicio de una noche llena de risas, historias y momentos que quedarán en la memoria familiar