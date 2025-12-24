VIDEO | Hombre recibe brutal descarga eléctrica al escapar de la policía

Un intento de huida terminó en una escena de alto riesgo la tarde de este miércoles 24 de diciembre, cuando un joven recibió una fuerte descarga eléctrica al subir a un poste de alta tensión en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hecho fue captado en video y generó conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El incidente ocurrió en el sector Villas de San José, luego de que autoridades atendieran una denuncia por el presunto ingreso de un hombre a una vivienda con la intención de robar. Tras recabar información de los afectados, los oficiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Testigos señalaron que el sospechoso fue visto saltando entre azoteas para evitar ser detenido. Al verse acorralado, el joven optó por trepar a un poste de la Comisión Federal de Electricidad, donde permaneció varios minutos en una posición inestable, a varios metros del suelo.

DESCARGA ELÉCTRICA Y CAÍDA CAPTADAS EN VIDEO

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa al hombre, de aproximadamente 21 años, vestido con ropa oscura y manipulando cables de alta tensión con las manos descubiertas. Policías que se encontraban abajo intentaron convencerlo de descender debido al peligro que representaba su ubicación.

De manera repentina, el sujeto realizó un movimiento que provocó contacto directo con los cables. En ese momento se generó un arco eléctrico acompañado de una intensa chispa y una nube de humo. Tras la descarga, el joven perdió el conocimiento y quedó momentáneamente atorado en el transformador, para luego caer desde lo alto, golpeándose contra otros cables y el capacete de una patrulla municipal estacionada debajo, antes de quedar tendido sobre el pavimento de la avenida Paseo de San Juan.

Vecinos que presenciaron el hecho reaccionaron con gritos al ver la caída.

TRASLADO AL HOSPITAL E INVESTIGACIÓN EN CURSO

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar para brindarle atención prehospitalaria. El joven fue trasladado al Hospital General de Juárez, donde se reporta en estado grave debido a las quemaduras y golpes sufridos tanto por la descarga eléctrica como por la caída.

Las autoridades informaron que el robo de cableado y el daño a la infraestructura eléctrica constituyen un delito grave en Nuevo León, con sanciones que pueden alcanzar varios años de prisión. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del implicado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El caso reabre el debate sobre los riesgos extremos de manipular instalaciones eléctricas y la importancia de atender los reportes de inseguridad sin poner en peligro la vida de civiles y elementos de emergencia.