"COOKIE" de Manual de Ned no se rinde: busca nuevamente a Tylor Chase

El actor Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de Cookie en la serie infantil Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a llamar la atención del público, esta vez lejos de los reflectores, al ofrecer apoyo directo a su excompañero de reparto Tylor Chase, quien atraviesa una situación personal complicada tras ser visto viviendo en la calle en California.

La historia ha generado reacciones entre seguidores de la serie y antiguos colegas, al poner sobre la mesa la realidad que enfrentan algunos actores infantiles una vez que termina la fama televisiva.

Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la popular producción de Nickelodeon, ha enfrentado problemas relacionados con adicciones y salud mental, de acuerdo con distintos reportes que surgieron luego de que se difundiera un video donde se le observa en situación de calle en la ciudad de Riverside. Las imágenes causaron impacto entre los fans, quienes rápidamente comenzaron a compartir mensajes de apoyo y preocupación por su estado.

Ante esta situación, Daniel Curtis Lee decidió no quedarse al margen. El pasado 23 de diciembre viajó desde Los Ángeles hasta Riverside para reunirse personalmente con Chase, mostrando un gesto de cercanía y lealtad que fue destacado en redes sociales.

APOYO DIRECTO EN UN MOMENTO CRÍTICO

Ambos actores caminaron por la ciudad, conversaron sobre sus vidas y compartieron una comida en un restaurante. Posteriormente, Lee ayudó a Chase a conseguir alojamiento temporal en un motel, una acción clave ante la llegada de una fuerte tormenta y las bajas temperaturas propias de la temporada.

El propio Lee explicó en un video publicado en sus redes que su intención principal era asegurar que su amigo tuviera un lugar seguro y seco donde pasar las noches, especialmente durante las fechas navideñas. En ese mismo mensaje, expresó palabras de ánimo y confianza en la capacidad de Chase para salir adelante.

"Creo en ti y sé que podemos avanzar. Todo comienza dando un paso a la vez y siguiendo adelante", expresó el actor, dejando claro que su apoyo va más allá de un gesto momentáneo.

UN PASO HACIA LA RECUPERACIÓN

Daniel Curtis Lee tomó otras acciones para ayudar a su excompañero. De acuerdo con lo informado, logró establecer contacto con el padre de Tylor Chase, facilitando un reencuentro familiar que podría ser fundamental en su proceso de recuperación. También solicitó ayuda para encontrar un centro de rehabilitación que pudiera recibirlo y brindarle atención especializada.

Este episodio ha sido visto por muchos como un recordatorio de que detrás de los personajes que marcaron la infancia de toda una generación hay personas reales, con historias complejas y momentos difíciles. El gesto de Daniel Curtis Lee ha sido ampliamente reconocido como un ejemplo de empatía, amistad y compromiso humano, más allá de la fama y los recuerdos televisivos.

La situación de Tylor Chase continúa en seguimiento, mientras sus seguidores esperan que este apoyo marque el inicio de una etapa más estable y positiva en su vida.