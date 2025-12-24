Santoral de hoy, 24 de diciembre: ¿A quién honra este día la Iglesia Católica?

Este miércoles 24 de diciembre, el santoral católico conmemora a San Gregorio de Spoleto, una figura histórica reconocida por su valentía, compromiso religioso y solidaridad con los pobres. Su testimonio de fe quedó marcado por el contexto de persecución que enfrentaron los primeros cristianos en el Imperio romano.

San Gregorio de Spoleto ejercía como presbítero en la región de Umbría, Italia, donde predicaba abiertamente el mensaje cristiano durante el gobierno de los emperadores Diocleciano y Maximiano, una época caracterizada por la represión contra quienes profesaban el cristianismo. A pesar del riesgo, Gregorio continuó difundiendo las Escrituras y brindando apoyo a las personas más vulnerables de su comunidad.

La firmeza de su fe provocó la reacción de las autoridades romanas. Según la tradición, Diocleciano envió a un emisario llamado Flaco para advertir a los habitantes de Spoleto sobre las consecuencias de desafiar a los dioses romanos. Cuando Gregorio fue interrogado sobre sus creencias, declaró sin temor su fe católica, lo que derivó en su arresto, tortura y posterior ejecución el 24 de diciembre del año 303, fecha en la que hoy se recuerda su martirio.

El santoral católico reúne a santos y beatos que, a lo largo de la historia, se distinguieron por su vida ejemplar y su entrega espiritual. Estas conmemoraciones diarias permiten a los fieles recordar su legado y profundizar en su significado religioso. La beatificación representa uno de los pasos previos al reconocimiento formal como santo dentro de la Iglesia.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN ESTE 24 DE DICIEMBRE

Además de San Gregorio de Spoleto, este día también se honra a:

Santa Irmina de Tréveris

San Delfín de Burdeos

Santa Tarsila de Roma

San Metrobio, mártir

Este 24 de diciembre, la memoria de estos santos se une a la celebración de la Nochebuena, una fecha cargada de significado espiritual para millones de creyentes en todo el mundo.