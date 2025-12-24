¿Qué es la ciática y cómo evitarla según los expertos?

El dolor de ciática es una de las causas más comunes de consulta médica a nivel mundial. Puede aparecer de manera repentina y afectar de forma directa la calidad de vida. De acuerdo con especialistas de Harvard Health, se manifiesta como un dolor intenso que comienza en la parte baja de la espalda y se extiende hacia una pierna, acompañado en muchos casos de ardor, hormigueo o entumecimiento.

Este tipo de dolor no solo resulta incómodo, sino que puede dificultar actividades tan simples como caminar, sentarse o dormir, especialmente cuando los episodios son agudos o prolongados.

QUÉ ES LA CIÁTICA Y CÓMO SE MANIFIESTA

La ciática ocurre cuando el nervio ciático, el más largo del cuerpo humano, se irrita o se comprime. El dolor suele seguir un trayecto específico desde la zona lumbar, pasando por el glúteo, hasta descender por la pierna.

Según Harvard Health, además del dolor punzante, algunas personas experimentan debilidad muscular o pérdida de sensibilidad. La intensidad de los síntomas varía: en algunos casos desaparecen en pocos días, mientras que en otros pueden extenderse durante semanas.

CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS COMUNES DEL DOLOR CIÁTICO

Los expertos señalan que la causa principal del dolor ciático es la presión sobre el nervio, generalmente provocada por hernias de disco u otros cambios en la columna vertebral. Estas alteraciones pueden presentarse a cualquier edad.

Factores como lesiones previas, sobrepeso, falta de actividad física, malas posturas o trabajos que implican permanecer sentado durante muchas horas aumentan el riesgo de desarrollar este padecimiento.

QUÉ HACER ANTE UN EPISODIO AGUDO DE CIÁTICA

Durante las primeras fases del dolor, los estiramientos suaves pueden ser de gran ayuda. Harvard Health explica que este tipo de ejercicios contribuyen a disminuir la presión sobre el nervio y favorecen su recuperación.

El uso de frío o calor también puede aliviar los síntomas. En general, el frío se recomienda en etapas iniciales para reducir la inflamación, mientras que el calor suele emplearse cuando el dolor persiste, ya que ayuda a relajar los músculos tensos.

LA CIÁTICA SIEMPRE REQUIERE CIRUGÍA

En la mayoría de los casos, la evolución del dolor ciático es favorable sin necesidad de cirugía. Los especialistas indican que muchas personas mejoran con tratamientos conservadores como analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia o ejercicios supervisados.

La cirugía se reserva solo para una minoría de pacientes, cuando el dolor es severo, persistente y no responde a otras alternativas médicas.

CÓMO PREVENIR NUEVOS EPISODIOS DE CIÁTICA

La prevención juega un papel fundamental. Harvard Health recomienda mantener una rutina de ejercicio enfocada en fortalecer los músculos de la espalda y mejorar la flexibilidad. Actividades sencillas realizadas de forma constante pueden reducir la frecuencia de los episodios.

Evitar el sedentarismo, moverse con regularidad, cuidar la postura al sentarse o levantar objetos y mantener un peso saludable son acciones clave para proteger la columna vertebral a largo plazo.

POR QUÉ EL ESTRÉS INFLUYE EN EL DOLOR CIÁTICO

El estrés también tiene un impacto importante en este tipo de dolor. El estrés crónico puede aumentar la percepción del malestar y dificultar la recuperación, ya que genera tensión muscular constante.

Por ello, los especialistas aconsejan combinar el ejercicio físico con técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la relajación o actividades recreativas.

QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO DE PADECER CIÁTICA

Aunque la ciática puede afectar a cualquier persona, existen grupos con mayor riesgo. Entre ellos se encuentran quienes tienen antecedentes familiares de problemas de columna, personas con trabajos físicamente demandantes o quienes pasan largas jornadas sentados.

La evaluación médica permite identificar estos factores y ajustar las recomendaciones de forma personalizada.

CUÁNDO ACUDIR CON UN PROFESIONAL DE LA SALUD

Reconocer los síntomas y no ignorarlos es esencial. Si el dolor es intenso, se prolonga por varios días o interfiere con la vida diaria, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud.

La atención oportuna, junto con hábitos saludables, puede marcar la diferencia para evitar que la ciática se vuelva un problema crónico. Como señalan los expertos, la combinación de estiramientos suaves, uso adecuado de frío o calor y cambios en el estilo de vida sigue siendo la base más efectiva para su manejo y prevención.