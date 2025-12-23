¿Labubu live action? Los muñecos más virales de internet tendrían película

El éxito mundial de Barbie en 2023 cambió las reglas del juego en la industria del entretenimiento. A partir de ese fenómeno, los estudios comenzaron a apostar con fuerza por llevar juguetes y productos icónicos a la pantalla grande. En medio de ese auge, una nueva sorpresa comienza a llamar la atención: los muñecos Labubu, que se volvieron virales en redes sociales, podrían tener su propia película en versión live action.

Estos peculiares peluches, convertidos en accesorios de moda y objetos de colección, han logrado competir en popularidad con franquicias clásicas, despertando el interés de grandes estudios de cine.

EL FENÓMENO DE LOS MUÑECOS LABUBU

Los muñecos Labubu son un producto chino que llegó al mercado en 2019 y, con el paso del tiempo, se transformaron en una sensación global gracias a plataformas como TikTok e Instagram. Su diseño llamativo y su estética peculiar los convirtieron en un objeto de deseo entre jóvenes y coleccionistas.

En los últimos meses, su presencia en redes sociales creció de manera exponencial, lo que llamó la atención de la industria cinematográfica, que busca constantemente nuevas propiedades con potencial comercial.

SONY ADQUIERE LOS DERECHOS DE LABUBU

El interés por llevar a Labubu al cine se volvió oficial luego de que Sony adquiriera los derechos de estos muñecos el mes pasado. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, medio que también reveló quién estará al frente del ambicioso proyecto.

El director elegido es el cineasta británico Paul King, conocido por su trabajo en la saga Paddington y por dirigir el musical Wonka. Su estilo, enfocado en historias familiares con un toque emotivo y visualmente atractivo, fue clave para que el estudio confiara en él.

QUIÉN ESTARÁ DETRÁS DE LA PELÍCULA

Además de dirigir el live action de Labubu, Paul King también participará como productor. A lo largo de su carrera, el cineasta ha sido nominado en seis ocasiones a los premios BAFTA, consolidándose como una figura reconocida dentro del cine comercial contemporáneo.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa temprana de desarrollo y todavía no cuenta con un guionista confirmado. La empresa Pop Mart, con sede en Pekín y responsable de la creación de los muñecos, también estará involucrada en la producción.

EL RESPALDO DE ÉXITOS RECIENTES

La elección de Paul King no es casual. Su más reciente trabajo, Wonka, protagonizado por Timothée Chalamet, logró una recaudación superior a los 635 millones de dólares a nivel internacional. Por su parte, la franquicia Paddington continúa expandiéndose con nuevos proyectos y derivados, lo que refuerza la confianza en su capacidad para crear universos atractivos para todo tipo de público.

UN NUEVO COMPETIDOR PARA LAS PELÍCULAS DE JUGUETES

El posible live action de Labubu llega en un momento en el que varias empresas apuestan por adaptar sus juguetes más conocidos. Mattel, por ejemplo, ya prepara películas basadas en productos como Hot Wheels, Polly Pocket y la Bola 8 Mágica, además de nuevas reinterpretaciones de juegos clásicos.

En ese contexto, Labubu se perfila como una competencia inesperada, impulsada no por décadas de historia, sino por el poder de las redes sociales y la cultura digital.

QUÉ SIGNIFICA ESTE PROYECTO PARA EL CINE ACTUAL

La posible película de Labubu refleja cómo los fenómenos virales pueden transformarse en grandes producciones cinematográficas. El caso demuestra que el cine ya no solo mira al pasado para encontrar historias, sino también al presente digital, donde una tendencia puede convertirse rápidamente en una franquicia global.

Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo, pero su anuncio confirma que los muñecos más virales de internet están cada vez más cerca de dar el salto a la pantalla grande.