Ejecutan a uno en la colonia Nueva Palmira

Policiaca

La agresión armada se registró la tarde de ayer dejando como saldo a una persona sin vida

Dic. 22, 2025
La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la jornada de este lunes se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Nueva Palmira dieran aviso de una agresión armada en la calle Emeterio Ochoa entre Ejército Nacional y Ramón Yocupicio.

Fue alrededor de las 14:50 horas, cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, una persona del sexo masculino fue interceptado cuando se encontraba saliendo de un domicilio, por sujetos armados, quienes dispararon contra él y posteriormente huyeron del lugar.

imagen-cuerpo

La víctima, de quien solo se informó que respondía al apodo de "El Mojarras", de 23 años de edad, quedó tirado en el lugar presentando heridas de proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

