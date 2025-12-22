Imputan a presuntos asesinos de custodio del Cereso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación a dos sujetos integrantes de una célula delictiva, por el homicidio de un custodio del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1.

Los imputados, Francisco Javier "N", de 44 años, y Ricardo "N", alias "El Chinolas", de 40, enfrentan cargos por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en número de dos, así como por asociación delictuosa, en agravio de Jesús "N".

Durante la diligencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y ambos señalados se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica en cuanto a la vinculación a proceso.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo que representan para las víctimas indirectas, testigos y la comunidad, garantizando con ello el adecuado desarrollo del proceso penal.

Como antecedente relevante, las indagatorias de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitió establecer la probable participación directa de ambos imputados en los hechos, destacando la identificación del vehículo utilizado en la agresión y la correspondencia balística recabada en el lugar del crimen.

Las indagatorias también vinculan este evento con un homicidio previo ocurrido en la colonia 5 de Mayo, lo que fortaleció la línea de investigación y permitió acreditar una estructura de participación organizada en el ataque armado, por lo que AMIC realizó varios cateos donde se capturó a los dos sujetos, así como a otros integrantes desactivando la célula criminal en Hermosillo.