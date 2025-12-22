  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Imputan a presuntos asesinos de custodio del Cereso

Los dos sujetos permanecen en prisión preventiva, por el riesgo que presentan para víctimas indirectas y testigos

Dic. 22, 2025
Imputan a presuntos asesinos de custodio del Cereso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación a dos sujetos integrantes de una célula delictiva, por el homicidio de un custodio del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1.

Los imputados, Francisco Javier "N", de 44 años, y Ricardo "N", alias "El Chinolas", de 40, enfrentan cargos por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en número de dos, así como por asociación delictuosa, en agravio de Jesús "N".

Durante la diligencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y ambos señalados se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica en cuanto a la vinculación a proceso.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo que representan para las víctimas indirectas, testigos y la comunidad, garantizando con ello el adecuado desarrollo del proceso penal.

Como antecedente relevante, las indagatorias de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitió establecer la probable participación directa de ambos imputados en los hechos, destacando la identificación del vehículo utilizado en la agresión y la correspondencia balística recabada en el lugar del crimen.

Las indagatorias también vinculan este evento con un homicidio previo ocurrido en la colonia 5 de Mayo, lo que fortaleció la línea de investigación y permitió acreditar una estructura de participación organizada en el ataque armado, por lo que AMIC realizó varios cateos donde se capturó a los dos sujetos, así como a otros integrantes desactivando la célula criminal en Hermosillo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a sujeto con droga en la colonia Sochiloa de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en la colonia Sochiloa de Ciudad Obregón

Diciembre 22, 2025

El joven intentó huir de los agentes de Policía, pero rápidamente fue interceptado; le decomisaron más de 20 porciones de narcóticos

Asesinan al "Gallo" al sur de Ciudad Obregón; se habría resistido a privación de la libertad
Policiaca

Asesinan al "Gallo" al sur de Ciudad Obregón; se habría resistido a privación de la libertad

Diciembre 22, 2025

El hombre de 36 años se convirtió en la víctima número 36 del mes de diciembre en el municipio

Decomisan cargamento de droga en Hermosillo
Policiaca

Decomisan cargamento de droga en Hermosillo

Diciembre 22, 2025

El narcótico estaba oculto en carretes de cuerda