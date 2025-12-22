Decomisan cargamento de droga en Hermosillo

En un operativo desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron cerca de 100 kilos de drogas en la capital del Estado.

El narcótico, estaba oculto en el centro de nueve carretes de cuerda de nylon; y de acuerdo con el comunicado oficial, se incautaron cinco kilos de fentanilo, ocho kilos de crystal y 82.8 kilos de metanfetamina.

Dichas sustancias fueron detectadas con apoyo de un binomio canino, al realizar una inspección en una empresa de paquetería.

Todo el narcótico incautado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de ordenar las indagatorias pertinentes.