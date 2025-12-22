  • 24° C
Policiaca

El narcótico estaba oculto en carretes de cuerda

Dic. 22, 2025
Decomisan cargamento de droga en Hermosillo

En un operativo desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron cerca de 100 kilos de drogas en la capital del Estado.

El narcótico, estaba oculto en el centro de nueve carretes de cuerda de nylon; y de acuerdo con el comunicado oficial, se incautaron cinco kilos de fentanilo, ocho kilos de crystal y 82.8 kilos de metanfetamina.

Dichas sustancias fueron detectadas con apoyo de un binomio canino, al realizar una inspección en una empresa de paquetería.



Todo el narcótico incautado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de ordenar las indagatorias pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

