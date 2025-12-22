Capturan a sujeto con droga en la colonia Sochiloa de Ciudad Obregón

Por la probable comisión del delito en contra de la salud, agentes de Policía Municipal capturaron a un sujeto en la colonia Sochiloa y le aseguraron diversas dosis de drogas.

La aprehensión ocurrió en la calle 200 y Campeche, en Ciudad Obregón, sitio en el que los agentes hacían un recorrido, cuando observaron al presunto identificado como Brayan Jaziel "N", de 28 años, quien al percatarse de las unidades policiales intentó huir a fuerza de carrera.

Sin embargo, los agentes de la corporación lo interceptaron, y tras una revisión corporal se le detectó entre sus pertenencias 20 envoltorios con cristal, además de 5 envoltorios con mariguana.

Por lo anterior, Brayan Jaziel fue llevado a la Jefatura de Policía y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.